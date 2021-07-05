Кроме того, обещано пересмотреть налогообложение богатых граждан. Как именно — пока не ясно, возможно, идёт речь о введении прогрессивной шкалы налогообложения. Напомним, что с прошлого года был повышен до 15% подоходный налог для россиян, получающих более 5 млн рублей в год, правда, разница идёт не в бюджет, а в специальный фонд для лечения детей с орфанными заболеваниями.

Впрочем, "донастройка" коснётся и обычных россиян. Обещано изменить систему уплаты акцизов и в том числе ввести акцизы на сахаросодержащие напитки, в частности на "Кока-колу". Такой акциз давно действует, например, в Белоруссии, и в России его предлагали ввести ещё лет десять назад, а в 2017 году его введение официально одобрили в Минэкономразвития и в Минздраве — в рамках борьбы с вредной едой. Тогда эту идею кабинет министров не поддержал, но теперь она может пройти: всё-таки интересы бюджета выше, чем здорового образа жизни.