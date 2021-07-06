ПФР пошел в отказ: Когда даже при официальной работе трудовой пенсии не будет Все чаще, достигнув пенсионного возраста, россияне получают отказ в назначении пенсии - не хватает баллов. Такое возможно, даже если гражданин официально трудоустроен и платит налоги... 5 июля, 21:40 Фото © ТАСС/Артем Геодакян

Чтобы получать страховую или, как ее еще называют, трудовую пенсию, россиянин, с 2025 года должен иметь минимум 15 лет стажа и хотя бы 30 наработанных баллов, количество которых, в свою очередь, зависит от суммы уплаченных взносов за все время его трудовой деятельности. В противном случае придется ждать еще пять лет, пока ПФР не назначит минимальное социальное пособие. И с этими взносами возникает немало проблем, которые лучше всего решить до выхода на заслуженный отдых.

Выбор для самозанятых

С 2020 года в России действует положение, согласно которому граждане, не работающие по трудовому договору, имеют право заявительным порядком объявить себя самозанятым и платить только специальный налог (НПД) в размере 4 % от дохода, если работать с физическими лицами, и 6 % - если с юридическими.

Данный режим оказался наиболее подходящим для тех, кто предпочитает зарабатывать на жизнь, самостоятельно обеспечивая себя заказами, а не работая по найму. В ряды самозанятых вошли: и таксисты, и психологи, и журналисты, и те, кто сдаёт внаём свою квартиру, кто умеет эти квартиры ремонтировать, а также прочие граждане, которые оказывают услуги или выполняют работы, не требующие привлечения дополнительных наёмных сотрудников или устройства “под крыло” юридического лица.

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Помимо небольшого налога самозанятые не платят больше никаких взносов, и для многих граждан этот статус является большим плюсом. Однако, в соответствии со ст.146 Бюджетного кодекса РФ действует правило: с момента, как в бюджет перестают поступать взносы - прекращается начисление трудового стажа и баллов, необходимых для формирования трудовой пенсии конкретного гражданина. А если срока стажа и количества баллов будет недостаточно, то ничего кроме минимальной пенсии самозанятому не светит.

- По видимому, правительство исходит из того, что самозанятые вполне могут самостоятельно позаботиться о своей пенсии, - считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. - Те, кто платят НПД - могут подать заявление в Пенсионный фонд и добровольно начать платить необходимую сумму взносов. Такому самозанятому стаж засчитают со дня подачи заявления и будут начислять пенсионные баллы, пока он будет платить.

Но некоторые плательщики НПД считают, что платить самостоятельно годовые фиксированные взносы - им невыгодно (в 2021 за год стажа требуется уплатить 32 448 руб), и такие граждане находят выход в совместительстве. Они помимо деятельности в качестве самозанятых ещё и трудоустроены по найму. В этом случае закон позволяет перечислять положенный налог (4% или 6%) и не платить страховые взносы - это делает работодатель, с которым у гражданина заключен трудовой договор.

Когда льготный стаж - подвёл

Некоторые граждане, отработав на вредных производствах или в районах крайнего севера, справедливо полагают, что им вместе с обычным зачтется и льготный трудовой стаж. Но, к сожалению, немало случаев, когда Пенсионный фонд России имеют свое представление о том, какие именно периоды должны быть включены в этот стаж.

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Больше всего проблем возникает у тех, кто по какой-то причине был оформлен на не полную занятость. Нередки случаи, когда ПФР, руководствуясь постановлением Минтруда РФ от 22.05.96 года отвечает, что даже если работодатель уплачивал за работника взносы по дополнительному тарифу - право на льготный стаж для досрочной пенсии у россиянина возникает, только если он работал в соответствующих условиях труда в режиме полного рабочего дня, так как неполный день, который предоставлялся в период трудовых отношений - это и была льгота за условия труда.

Доказать обратное можно, только получив у работодателя справку, что фактический период работы составлял не менее 80% рабочего времени. Без этого документа есть риск, отработав немало лет по вредной профессии - остаться без льготной пенсии.

Также проблемы со льготным стажем возникают и у тех, кто нёс службу в вооружённых силах или иных силовых ведомствах на территориях крайнего севера или районов, приравненных к нему, но вышел на пенсию в другом регионе. Такие россияне тоже могут получить отказ в ПФР в учете льготного стажа, однако по другому основанию: “в связи с отсутствием трудовых отношений”. Конечно, такая формулировка транслируется ПФР, только если у россиянина нет на руках трудового договора. И тут вариантов два: либо будет назначена пенсия за выслугу лет (по факту достижения возраста, предусмотренного законом для всех граждан РФ), либо - обычная страховая пенсия без льготы за северный стаж (при условии, что баллов достаточно). В нельготный трудовой стаж - службу засчитают.

- Сложная ситуация с “льготным стажем” в большей части обусловлена тем, что в ряде случаев ПФР применяет нормы и правила, утвержденные ещё в период СССР, - считает старший юрист компании “Европейский дом права” Залимхан Магомедов. - В советское время никто ни о каких “пенсионных баллах” ничего не слышал, и действительно считалась, что предоставление сокращенного рабочего дня - это льгота, а служба в армии может быть в любом месте, куда послали, и никаких контрактов для этого не требуется. Конечно, логично предположить, что при запуске пенсионной реформы правительство должно было сделать соответствующие поправки, но этого не произошло.