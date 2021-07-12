"Госпроблемы": Россияне начали массово жаловаться на работу сервиса "Госуслуги" После того как большая часть рутинных задач по получению справок и других документов переместилась в онлайн, у единого портала государственных услуг начались проблемы. Некоторые из них не решены до сих пор. 11 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Опять вакцины и QR-коды

Вакцинация в России продолжает набирать обороты. Только в Москве количество привитых приближается к трём миллионам человек. Однако не все из них смогли получить QR-коды, которые позволяют жить привычной жизнью, у приложения "Госуслуги" случился очередной крупный сбой. В начале июля пользователи начали жаловаться, что через сайт нельзя записаться на вакцинацию в Москве и Подмосковье. В службе поддержки ЕГПУ пользователям не сообщили ничего нового — там пояснили, что сбой связан с повышенным количеством подобных запросов.

© gosuslugi.ru

Практически одновременно с этим сбоем произошёл и другой — у многих пользователей при входе в личный кабинет появилось сообщение о том, что воспользоваться сервисом моментально не получится — нужно ждать не менее получаса. Очередь на вход в приложение по 30 минут объяснили высокой нагрузкой — в ведомстве позднее отметили, что услуги одномоментно заказывает более 500 тысяч человек. Позднее проблему устранили, но ввели новое ограничение — для пользователей была деактивирована лента получения уведомлений.

Технически подкованные пользователи проанализировали код сайта "Госуслуги" и пришли к выводу, что эта проблема могла быть организована из-за нехватки опыта у команды разработки. Для того чтобы её обойти, нужно было зайти на сайт "Госуслуги" с компьютера, включить в браузере режим разработчика и удалить слово HIDDEN, после чего сайт открывался в обычном режиме.

© gosuslugi.ru

Но музыка стабильности в приложении Минцифры играла недолго — уже 4 июля пользователи соцсетей стали жаловаться, что на сайте "Госуслуги" случился новый сбой. И опять досталось москвичам — пользователи из столицы начали массово жаловаться, что QR-коды, необходимые для посещения публичных мест, снова нельзя получить онлайн на портале ЕГПУ. При этом информация о прививках появилась в электронной медицинской карте на сайте Mos.ru и была доступна в обычном режиме. Запрос с просьбой прокомментировать механизм получения QR-кодов мы направили в Департамент информационных технологий Правительства Москвы, однако на момент публикации ответа не получили.

© gosuslugi.ru

Проблема с подтверждением вакцинации и последующим получением кода наблюдается уже давно. Тысячи россиян до сих пор не могут получить QR-код даже через службу поддержки и вынуждены ждать у моря погоды, надеясь на ответы. От долгого ожидания у многих пользователей не выдерживают нервы и "горят" отпуска. Помимо отпускников проблемы из-за "Госуслуг" возникают и у тех, кому по закону нужно вакцинироваться. В официальной группе "Госуслуг" в соцсети "ВКонтакте" такие пользователи пишут, что "их специально хотят уволить".

© vk.com/gosuslugi

Пожаловаться на качество услуг техподдержка приложения, разработанного Минцифры, предлагает онлайн, однако многие россияне сообщают, что даже после этого ситуация не меняется. Позднее к истории с проблемой получения электронных сертификатов о вакцинации добавилась и другая — вместо записи на второй компонент вакцины пользователей сайта "Госуслуги" отправили на первую. Этот и другие вопросы, связанные с проблемами работы ЕГПУ, Лайф направил в Минцифры с просьбой прокомментировать ситуацию, но на момент публикации материала ответ получен не был.

© vk.com/gosuslugi

Есть трудности и у тех, кто прошёл повторную вакцинацию в июле 2021 года. В комментариях пользователи сайта "Госуслуги" пишут, что отметка о повторном получении вакцины появилась в личном кабинете Mos.ru буквально на следующее утро, а в ЕГПУ при этом до сих пор отсутствуют сведения о первичной вакцинации, проведённой весной прошлого года. Не меньше сложностей у тех, кто только планирует получить первый укол отечественной вакцины. Пользователи сервиса Минцифры пишут, что сайт и приложение просто "не видят" прикреплённых к поликлинике россиян.

© vk.com/gosuslugi

Другая распространённая проблема — виртуальный "дефицит" вакцины "Спутник V". Во время "бронирования" вакцины система может написать, что нет доступных для введения доз, а через некоторое время после обновления страницы показывает сообщение об успешном проведении процедуры. У некоторых сбой пропадает сам собой, но жительница Москвы в личном кабинете на сайте "Госуслуги" столкнулась с обратной проблемой — на неё каким-то образом оформилась заявка на прививку, которой на самом деле не было. Сама женщина, понятное дело, никуда не ходила. Теперь из-за этой ошибки она не может пройти вакцинацию, а сам механизм использования её данных может быть свидетельством утечки информации и проблем с безопасностью приложения Минцифры.

Минцифры есть, а цифры нет

Проблеме с картой "Мир" и сервисом "Госуслуги" всего несколько дней, но она уже успела порядком разозлить многих россиян. Пользователи обнаружили её практически случайно — держатели карт "Мир" выяснили, что при оплате по судебным производствам приложение берёт комиссию, хотя оплата исполнительных листов должна проходить без неё. По данным пользователей, комиссия за каждый платёж составляет 1%.

© vk.com/gosuslugi

Есть сложности и у тех, кто ещё ничего не знает о кредитах, долгах за ЖКХ и приставах. Многие из окончивших школу россиян не могут подать электронное заявление в вуз.

© vk.com/gosuslugi

У тех, кто только сдал ЕГЭ, тоже большие проблемы. Результаты сдачи государственного экзамена либо загружаются с серьёзной задержкой, либо не загружаются вообще. Между собой пользователи шутят, что найти выход из этой ситуации можно — достаточно отказаться от использования сайта "Госуслуги".

© vk.com/gosuslugi

Получение обычной справки для рядовых россиян тоже превратилось в многоуровневый квест, пройти который сможет только самый терпеливый. Жалобы в службу поддержки приложения Минцифры постепенно перестают работать — вместо ответа о рассмотрении и решении вопроса там просто закрывают запросы и "списывают" проблему.

© gosuslugi.ru

Госглумление

Попытка адаптироваться под растущий трафик обернулась для Минцифры и другими сложностями: неожиданно для всех ЕГПУ начал "обнулять" россиянам обычные услуги — например, оплату госпошлины или визит в ГИБДД. Пользователи жалуются, что могли бы понять обычную ошибку в форме оплаты или при заполнении заявления, но приложение "Госуслуги" внезапно начало отменять уже назначенные записи, из-за которых на решение проблемы требуется значительно больше времени, чем обычно. В результате — ругань, скандалы и пять стадии принятия неизбежного.

© vk.com/gosuslugi

Не последняя, но одна из самых главных проблем сервиса по версии пользователей — смена данных в личном кабинете. Многие пользователи пишут, что "Госуслуги" меняют данные уже зарегистрированным в ЕГПУ россиянам. При оформлении документов такая ошибка может спровоцировать отказ в получении некоторых документов, которые могут быть необходимы пользователю для оформления недвижимости, автомобиля и другого имущества.

© vk.com/gosuslugi

Точные сроки устранения проблем пользователей не указываются, а обращения с жалобами сервис Минцифры закрывает, вынуждая россиян ждать очереди на получение услуг, положенных им по закону. В результате некоторые россияне могут не только лишиться законного и давно спланированного отпуска, но и потерять работу.

Авторы Сергей Андреев