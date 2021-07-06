Ричард Брэнсон vs Джефф Безос: космическая гонка, которую мы не проиграли - мы от неё отказались Богатейшие люди планеты начинают кататься сами и катать туристов на высоту, достаточную для фантастического зрелища. А ведь такое могло произойти и в России. 5 июля, 21:40 Фото © Blue Origin

Как летает Virgin Galactic

Это действительно вызывает ассоциации с родительской поддержкой. Двухфюзеляжный самолёт-разгонщик вообще называется “Белый Рыцарь 2” - WhiteKniteTwo - но конкретно этот экземпляр получил особое имя: Virgin MotherShip Eve. Eve - это Ева, так звали маму основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Она умерла в январе 2021 года от ковида. Ей было 96. Самому Ричарду 18 июля исполняется 71.

Фото © Drew Angerer/Getty Images

“Материнский” корабль поднимает в небо (на высоту 15 километров) своё “дитя” - тот самолёт, который посередине. Дальше малыш полетит сам.

Изначально его назвали SpaceShipTwo, потому что он создан на базе предыдущей модели - SpaceShipOne. Но несколько лет назад Стивен Хокинг предложил назвать его Unity. Кстати, на логотипе Virgin Galactic теперь изображён глаз профессора.

Фото © Mark Greenberg/Virgin Galactic/Getty Images

По плану полёта, намеченного на 11 июля, самолёт-сын должен взметнуться на высоту чуть более 91 километра и доставить в космос экипаж из шести человек. Помимо, собственно, основателя компании Ричарда Брэнсона, полетят пилоты Дейв Маккей и Майкл Масуччи, а также астронавты Колин Беннетт, Сириша Бендла и Бетт Мозес. Материнским самолётом управляют СиДжей Стурков и Келли Латимер.

Экипаж VSS Unity испытает шесть минут невесомости. Бренсон и его команда смогут отстегнуть ремни и насладиться ощущением полного счастья. Затем космоплан развернёт крылья на 60 градусов и вернётся туда же, откуда взлетел - на частный космодром “Америка” в штате Нью-Мексико. Общее время полёта - 2,5 часа.

Как летает New Shepard

Фото © Jonathan Newton / The Washington Post via Getty Images

Это суборбитальная ракета-носитель и корабль-капсула от компании Blue Origin Джеффа Безоса, названные в честь первого американского астронавта Алана Шепарда, который отправился в космический полёт менее, чем через месяц после Гагарина: 5 мая 1961 года. Стоит упомянуть, что десять лет спустя он побывал на Луне в составе экипажа “Аполлона-14”.

Многоразовая одноступенчатая ракета с двигателями на водороде и кислороде менее, чем за две минуты (110 секунд) достигает высоты 40 километров, а затем капсула от неё отделяется и летит дальше, а носитель садится обратно на Землю вертикально на двигателях. Капсула рассчитана на шесть человек. В данном случае, то есть 20 июля, экипаж должен быть следующим: 57-летний Джефф Безос, его младший брат Марк и совершенно необыкновенная женщина по имени Уолли Фанк - с 20 лет лётчица, первая женщина-инспектор американского Федерального управления гражданской авиации, первая в США женщина-следователь по безопасности полётов. Сейчас ей 82, и она летит на ракете New Shepard. 3-4 минуты в невесомости - и капсула сядет на Землю на парашютах.

А где же “Новый Гагарин”?

Весь этот материал родился по сути из одной любопытной новости: Безос собрался лететь 20-го числа, и вдруг Брэнсон вознамерился его опередить и полететь 11-го. Вот, собственно, и всё. Понятно, что это означает практически одновременный запуск двух эффектных проектов космического туризма. Во многом аналогичных - и по высоте полёта (в районе сотни километров), и по продолжительности невесомости и “Земли в иллюминаторе” (несколько минут), и даже по цене билета (около 200 тысяч долларов).

Фото © КосмоКурс

Но дело в том, что при виде баттла двух заграничных космо-бонз невольно вырывается вздох. В России за те же деньги можно было бы подняться не на сто, а на все двести километров, то есть - на орбиту Гагарина. А заодно и, собственно, Шепарда (он достиг высоты 186 километров). Была у нас компания “Космокурс”, был проект многоразового суборбитального комплекса. По расчётам, первая ступень с двигателями на спирту должна была долетать до высоты 67 километров, а там от неё отделяется капсула с семью людьми - инструктор и шесть туристов. Капсула достигает высоты под 200 километров, далее шесть минут нулевой гравитации - и посадка на парашютах. Ракета садится “на ноги”. То есть по сути всё как у Безоса. И как рассказывал (теперь уже бывший) глава (бывшего!) “Космокурса” Павел Пушкин, всё это в России придумали задолго до Безоса. Частный космодром хотели построить в Нижегородской области. На на этапе согласований выяснилось, но никто им не хочет ничего согласовывать вообще. Ступор продлился несколько лет, а недавно “Космокурс” (а главное, спонсор) пришли к выводу, что барьер непреодолим. Теперь “Космокурса” нет, многоразового суборбитального комплекса нет. Самое противное, что вот именно под 12 апреля понадобилось это объявить.

“Юра, прости”, “Юра, прости” - а по факту, такой проект в стране оказался не нужен. Значит, будем смотреть, как “у них” летают.