Проект "Наука в городе": имена учёных на карте Москвы

В столице более 180 улиц, проспектов, переулков и площадей хранят память о тех, чьи исследования и открытия продвинули вперёд мировую науку и навсегда изменили жизнь человечества. Это талантливые физики и географы, историки и математики, химики и биологи, а также путешественники и изобретатели. Одни (как, к примеру, Дмитрий Менделеев, Альберт Эйнштейн и Андрей Сахаров) известны на весь мир. Имена других знакомы не всем. Но благодаря проекту некогда безликие адресные таблички на улицах Москвы станут проводниками в историю и биографию выдающихся учёных.

Кем был Владимир Шухов, башня имени которого возвышается на Шаболовке? Почему переулок в Хамовниках переименовали в честь Алексея Померанцева, когда тот был простым студентом и ещё не занимался наукой? Как Зинаида Ермольева создала советскую версию пенициллина и спасла сотни тысяч солдат в Великую Отечественную войну? И кто ещё кроме Игоря Курчатова стоял у истоков советской атомной промышленности?

Найти ответы на эти и многие другие вопросы можно на интерактивной карте проекта "Наука в городе". Здесь отмечено 184 улицы, которые когда-то были названы или переименованы в честь учёных и изобретателей. Если навести курсор на ту или иную точку на карте, то появится биография научного деятеля, его портрет и информация об улице.

Больше всего улиц, проспектов и площадей, названных в память о деятелях науки, сосредоточено на юго-западе (ЮЗАО) Москвы — здесь увековечено 38 имён. Среди них — "универсальный гений" Михаил Ломоносов и геолог Владимир Обручев. Их фамилии подарили названия не только проспекту и улице, но и двум столичным районам. Две улицы округа названы в честь знаменитых отца и сына. Улица Академика Капицы, находящаяся в Конькове, хранит память об учёном – лауреате Нобелевской премии по физике: Пётр Леонидович открыл явление сверхтекучести жидкого гелия. А в Гагаринском районе проходит улица имени его сына Сергея Капицы. Многие до сих пор с теплотой вспоминают его как ведущего телепередачи "Очевидное — невероятное".

Улицы Москвы носят имена не только отечественных учёных, но и иностранных. На северо-востоке (СВАО) города, где особенно чтят память храбрых полярников, есть улица Амундсена и проезд Нансена. Оба исследователя происходили из Норвегии. В Савеловском районе (САО) есть площадь Зденека Неедлы, названная в честь чешского историка и музыковеда. В Гагаринском (ЮЗАО) — улица Николая Коперника. А на территории "Сколково" (Можайский район, ЗАО) есть улицы Эйнштейна, Николы Теслы, Вильгельма Рентгена, Блеза Паскаля и других мировых учёных.

Самые популярные деятели науки, чьими фамилиями чаще всего называют улицы, переулки, площади и даже районы: Михаил Ломоносов (в его честь назван район ЮЗАО, проспект в ЗАО и ЮЗАО и две улицы в ТиНАО), биолог Климент Тимирязев (район, улица и проезд в САО, а также две улицы в ТиНАО) и селекционер Иван Мичурин (проспект в ЗАО, одна улица в СВАО и шесть улиц в ТиНАО). В июне 2021 года на "научную карту" Москвы добавились и новые имена: в Щукине (СЗАО) появилась площадь Академика Вершиловой, а в Пресненском районе (ЦАО) — улица Эрисмана.

Карта проекта также составлялась с учётом локальной идентичности, на поддержку и развитие которой направлена программа мэра Москвы "Мой район". Некоторые учёные действительно жили или работали в окрестностях улиц, которые впоследствии были названы в их честь. Бывшей Академической улице в Троицке (ТиНАО) присвоили фамилию одного из основателей города, геофизика Николая Пушкова, и его сына Александра. Николай Васильевич в 1950-х годах как раз жил здесь, в доме на пересечении с Центральной улицей. Основоположник советской космонавтики Сергей Королёв проживал на 1-й Останкинской улице, которая проходит совсем рядом с нынешней улицей Академика Королёва (Останкинский и Марфино, СВАО). На территории Института атомной энергии жил и работал "отец" советской атомной бомбы Игорь Курчатов, а сегодня его имя носит научное учреждение, площадь и улица в Щукине (СЗАО). Таким образом, проект "Наука в городе" будет особенно интересен школьникам и учителям для подготовки к урокам краеведения, а также всем тем, кто интересуется историей своего родного района.

В подготовке проекта "Наука в городе" принимали участие редакция проекта мэра Москвы "Мой район", столичные префектуры и главный архив города Москвы.