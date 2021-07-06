За пять месяцев этого года судебные приставы возбудили почти четыре миллиона исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу кредитных организаций. Всего за год количество "невыездных" россиян выросло на один миллион человек из-за того, что им нечем рассчитаться с банками. А общий объём долга вырос на 28% и составил почти полтриллиона рублей.

Конечно, всякие аналитики скажут: а что вы хотели, пандемия, локдаун, кризис. У россиян упали доходы, и им просто нечем платить по кредитам. Но это не совсем так. Ещё в прошлом году Владимир Путин дал поручение принять законопроекты, которые должны облегчить жизнь заёмщикам: это кредитные каникулы и упрощённый порядок банкротства физлиц. И вроде поручение президента выполнили, законы приняли, но в таком виде, что облегчения должники не почувствовали.

Вместо кредитных каникул банки подсовывают заёмщикам невыгодные программы реструктуризации, а закон об упрощённом банкротстве физлиц вообще оказался издевательством — им за всё время смогли воспользоваться всего несколько сотен человек. Не говоря уже о том, что при выдаче кредитов банки за счёт навязанной страховки научились взвинчивать стоимость кредита в два-три раза, а надзирающие госорганы смотрят на это сквозь пальцы. В результате в кризисный прошлый год банки смогли заработать более чем полтора триллиона прибыли, а граждане, как видим, получили полтриллиона убытков.