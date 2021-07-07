Европа в шоке: "Газпром" не захотел увеличить поставки газа в Европу, в результате чего цены взлетели до рекордного за 13 лет уровня — 450 долларов за тысячу кубов, это вдвое выше, чем зимой. А тут ещё европейские газовые хранилища стоят полупустые, а надо готовиться к будущим заморозкам.

США, кстати, тоже не стали поставлять голубое топливо своим союзникам: в Азии на биржах газ стоит вдвое выше, чем в Европе, до 1000 долларов за тысячу кубов. Так что ничего личного, только бизнес.

С одной стороны, намёк "Газпрома" прозрачен: мол, мы можем увеличить поставки, но только по почти достроенному "Северному потоку — 2". С другой стороны, понятно, что компания наконец-то получает внеплановую прибыль, ведь в финансовой стратегии "Газпрома" на текущий год порог рентабельности установлен на отметке 180 долларов за тысячу кубов.

Фактически это такая "ответка" странам Европы, которые последние десять лет почти соревновались между собой, кто больше всех "нагнёт" "Газпром" в суде. Мол, цены, указанные в контрактах, не такие уж и рыночные, ведь на хабах-то бывает дешевле. Например, в конце прошлого года Стокгольмский арбитраж вообще пересчитал цены на газ в Польше за последние пять лет и потребовал с "нашего достояния" вернуть 1,5 млрд долларов переплаты.