Беспилотники приходят на смену малой авиации при поиске нефтяных месторождений

Аэрокомплекс позволяет в два раза сократить расходы в сравнении с пилотируемой авиацией и в 50 раз ускорить сроки геологоразведочных работ относительно наземных методов.

Беспилотник может проводить многоуровневую магниторазведку, малоглубинную электроразведку, аэрофотосъёмку, а также мониторинг полевых работ с использованием видеосъёмки в видимом спектре и инфракрасном диапазоне. Ряд этих геофизических исследований был впервые в России проведён с помощью дрона. Отказ от применения пилотируемой авиации для геологоразведочных работ позволит "Газпром нефти" значительно сократить затраты и время на их проведение.

Беспилотный летательный аппарат способен за сутки обследовать участки площадью около 200 км2. Для сравнения: наземные методы разведки покрывают за это же время лишь 4 км2. Применение дронов эффективно практически во всех климатических условиях регионов, где проводит работы "Газпром нефть". В том числе при температуре воздуха ниже –40°C, порывах ветра до 20 м/с, в дождь и снегопад с выпадением до 5 мм осадков. Исследования удалённых участков с помощью беспилотников проводятся без непосредственного участия человека, что также повышает безопасность работ.

Как объяснил директор по геолого-разведочным работам и развитию ресурсной базы "Газпром нефти" Юрий Масалкин, применение новых технологий, в разработку и тиражирование которых "Газпром нефть" системно инвестирует, — приоритетный инструмент повышения скорости и качества сбора геологической информации для принятия решений.

— С учётом всё большей удалённости и труднодоступности лицензионных участков мы уже расцениваем беспилотные летательные аппараты как неотъемлемый инструмент геологоразведки, — сказал он.

В 2019 году "Газпром нефть" начала применение беспилотников для многоуровневой магнитометрической аэросъёмки. Масштабные испытания дронов на лицензионном участке Салымский-5 в ХМАО-Югре в начале 2021 года доказали, что они эффективны и при проведении других исследований.