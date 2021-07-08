Как женить на себе князя: Три мифа о русских святых Петре и Февронии На Руси святых Петра и Февронию чтут как покровителей семьи, брака. Вместе с тем о них сложено столько мифов, что они часто заслоняют от людей самих святых. 8 июля, 13:11 Фото © Wikipedia

Большая часть обывателей в курсе, что, во-первых, Петр не очень-то и хотел жениться на простой девице, дочери древолаза, живущей у реки и разговаривающей загадками. Во-вторых, многие верят, что князь хоть и женился на Февронии, а детей у четы не было. Что же за семья – без детей? Ну а третье, что уж и вовсе не понятно современному человеку: как это – взять и умереть вместе? Да не просто в один день по воле случая, а вполне сознательно требовать от своей жены, чтобы она поторопилась вместе с мужем на тот свет? Как так-то? Взять и по своей воле отдать Богу душу!

Брачный союз – символ спасения

Фото © Агентство «Москва»/Игорь Иванко

Памятник русской литературы "Повесть и Петре и Февронии" действительно таит в себе множество загадок. Если помните, дело начинается с того, что к жене муромского князя Павла начинает летать похотливый змей, который прикидывается перед другими людьми Павлом. Обманом бедной княгине удается узнать у змея, что он примет смерть от человека по имени Петр. И брат князя Петр, вооружившись Агриковым мечом, убивает змея-совратителя, но тот в сражении ранит Петра, и от раны по телу расползаются смердящие язвы.

Заболевший Петр посылает во все стороны отроков, чтобы найти лекаря, и один из них набредает на избушку Февронии. Девушка, узнав о беде князя, буквально требует две вещи – чтобы Петр пришел к ней для излечения и чтобы еще и женился на ней, дочери древолаза – то есть человека, который лазает по деревьям и добывает дикий мед! Виданное ли дело – чтобы олигарх на нищенке женился!

Вот и князь не торопится. Даже излечившись, он пытается всячески избежать женитьбы и отказаться от данного слова, однако дочка древолаза буквально заставляет гордеца выполнить данное обещание.«Не давши слова, крепись; а давши – держись!»

Чтобы Петр не сбежал из-под венца, она оставляет на нем один неизлеченный струп, от которого по телу снова распространяются язвы. То есть с точки зрения современного человека – рискует жизнью пациента! В суд на нее подать – и то мало будет! Да и вообще-- надо бы проверить – а есть ли у нее право заниматься врачебной деятельностью?

В общем, с какой стороны не посмотри, а любви-то и не видать!

А ведь она была! Но только это была не та «любовь», которую рекламируют голливудские фильмы, от которой люди теряют голову и способны на что угодно, даже на убийство. Это была любовь – спасение Божье. Это по современным представлениям человек приходит в мир, чтобы то ли «взять от него все, что можно», то ли чтобы «перепробовать все, что вредно», а на Руси 800 лет назад знали – человек приходит в мир, чтобы спасти свою душу, изначально поврежденную грехом. Проще говоря – чтобы сделать себя настолько совершенным, насколько это вообще возможно. Но совершенным не так, как это понимает сам человек – накачать пресс и придерживаться ЗОЖ, а так, как это предписано человеку Богом.

Святая Феврония с самого начала знала, что спастись в христианском смысле Петр может только с ней, а она – только с ним. Знала, что князь преодолеет порок гордыни, приобретет дар смирения и будет прекрасным мужем и правителем Мурома.

По сути, союз князя и простолюдинки олицетворит собой слова Бога: «Посему оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть...»

Встречу Петра и Февронии можно охарактеризовать словами «Господь свел», а то, что Он свел, человек уже не разлучит.

И не даром Феврония будет всю жизнь играть в этом союзе первую скрипку, солировать – например, когда злые боярыни решат изгнать ее из города, она пообещает им покинуть Муром, если они отдадут ей то, что она попросит. А когда они соглашаются отдать ей все, что угодно, Феврония... забирает с собой Петра. Все завершается благополучно: в борьбе за власть муромские бояре ссорятся и убивают друг друга, а народ, оставшись без правителя, снова просит Петра и Февронию вернуться в город княжить.

Дети и внуки

Фото © Агентство «Москва»/Игорь Иванко

Что же касается якобы бездетности святых супругов, то в «Повести...» совершенно ясно указано, что детьми княжеской четы был весь народ Мурома: «И правили они в городе том, соблюдая все заповеди и наставления Господние безупречно, молясь беспрестанно и милостыню творя всем людям, находившимся под их властью, как чадолюбивые отец и мать. Ко всем питали они равную любовь, не любили жестокости и стяжательства, не жалели тленного богатства, но богатели Божьим богатством. И были они для своего города истинными пастырями, а не как наемники. А городом своим управляли со справедливостью и кротостью, а не с яростью. Странников принимали, голодных насыщали, нагих одевали, бедных от напастей избавляли», – согласитесь, и сейчас каждый житель России хотел бы иметь в своем городе такого идеального правителя.

Это первое, а второе: согласно «Родословной Муромских князей» и летописям у Петра и Февронии было трое детей: сын Юрий, унаследовавший престол, сын Святослав и дочь Евдокия. Были у святых и внуки: Ярослав, Иоанн, Василий и Дмитрий. Старший сын Петра и Февронии Юрий Петрович принял Муромское княжество в 1228 году, дрался с мордвой и с Батыем и погиб в битве с монголами в 1237 году. Святослав в 1220 году вместе с отцом ходил в поход на волжских булгар. А дочь Евдокия вышла замуж за Святослава, сына князя Всеволода Большое гнездо. Ее сын Дмитрий позже стал Юрьев-Польским князем и был прославлен Русской православной церковью как благоверный.

Любовь как лекарство от смерти

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Но как же, – спросите вы, – если Петр на самом деле любил свою супругу, зачем он даже не просил – требовал, чтобы она умерла с ним в один день? «Уже умираю и не могу больше ждать!» Как так-то? Дал бы ей пожить еще немного!

Если воспринимать это с точки зрения атеиста – то есть буквально, это действительно ужас-ужас! Он упрашивает, требует от жены уйти в небытие. Негодяй прямо. Но в том-то и дело, что князь зовет жену не в небытие. Он зовет ее вдвоем, взявшись за руки, преодолеть воздушные мытарства, которым первые сорок дней подвергается душа христианина, и войти в Царство Бога, в жизнь вечную. Вдвоем. Куда один, туда и второй.

Есть в этом и доля слабости, доля страха. Нет, Петр смелый — он без промедления бросился в бой с демоном-змеем и победил его. Но умирать дело совсем другое. Смерть страшит князя. Вообще мало на свете людей, которые могут ее встретить без страха – разве что по глупости или по молодости. Да и страшить может не сама смерть, а ответ, который человеку придется держать перед Богом. И этого тоже боится Петр. Дело в том, что Феврония с молодости святая – ей открыто то, чего не знают обычные люди. Подобно святым подвижникам она без труда приручает зверей, наперед знает свою судьбу и судьбу Мурома и без труда читает мысли злоумышленников.

Петр же – обычный человек. Его страшат мытарства – на них его будут обличать в грехах демоны, они могут утащить в ад, где будут терзать до Страшного суда. Поэтому он просит, требует и даже молит Февронию укрепить его дух и пройти смертные врата вместе с ним рука об руку. И она соглашается поддержать мужа, ведь много лет тому назад она дала обет – быть вместе с мужем в горе и в радости и даже и в смерти, ведь для верующего христианина жизнь не закачивается тленом могилы, но продолжается в жизни вечной.

В этой преданности, длящейся до гробовой доски и даже дальше – за нее, тоже заключается любовь-спасение, любовь-жизнь, любовь-святость – пример для современных православных людей. Спокойные, взвешенные, созидательные отношения – вот тот венец, к которому следует стремиться. Остальное – от лукавого.