Как Минфин проиграл 2 млрд долларов на "Форексе"
Минфин отчитался о завершении дедолларизации Фонда национального достояния. О том, почему объявленная реформа тут же обернулась убытками — в реплике Александры Баязитовой.
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Российское финансовое ведомство окончательно избавилось от долларовых накоплений в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Всего было распродано 39,8 млрд долларов.
На вырученные деньги Минфин в июне купил 116 млрд китайских юаней (их доля выросла с 15 до 30%), 3,7 млрд евро (доля выросла до 40%) и 340 тонн золота (20% ФНБ) — для этого Минфин открыл в ЦБ обезличенный металлический счёт.
В итоге убыточными оказались все инвестиции Минфина. Золото за месяц упало на 7%, европейская валюта — на 3,7%, а юань — почти на 2%. И скорее всего, китайская валюта будет и дальше падать — финансисты закупились ею на рекордных за три года пиках — 6,35 юаня за доллар.
В итоге наш Фонд национального благосостояния похудел на 2 млрд долларов. Вообще, убытки на юанях становятся своеобразной визитной карточкой российских финансовых властей. В 2018 году российский ЦБ тоже в рамках дедолларизации перевёл в юань 15% всех золотовалютных резервов, на чём потерял 5 млрд долларов.
Понятно, что всё это делается для того, чтобы снизить санкционные риски, когда США в любой момент могут заморозить российские долларовые резервы. Но американским санкциям вот уже семь лет, неужели нельзя не торопиться, а выбрать более выгодный курс дедолларизации?
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