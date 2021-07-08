Как Минфин проиграл 2 млрд долларов на "Форексе"

Российское финансовое ведомство окончательно избавилось от долларовых накоплений в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Всего было распродано 39,8 млрд долларов.

На вырученные деньги Минфин в июне купил 116 млрд китайских юаней (их доля выросла с 15 до 30%), 3,7 млрд евро (доля выросла до 40%) и 340 тонн золота (20% ФНБ) — для этого Минфин открыл в ЦБ обезличенный металлический счёт.

В итоге убыточными оказались все инвестиции Минфина. Золото за месяц упало на 7%, европейская валюта — на 3,7%, а юань — почти на 2%. И скорее всего, китайская валюта будет и дальше падать — финансисты закупились ею на рекордных за три года пиках — 6,35 юаня за доллар.

В итоге наш Фонд национального благосостояния похудел на 2 млрд долларов. Вообще, убытки на юанях становятся своеобразной визитной карточкой российских финансовых властей. В 2018 году российский ЦБ тоже в рамках дедолларизации перевёл в юань 15% всех золотовалютных резервов, на чём потерял 5 млрд долларов.