Когда анимация страшнее, чем человеческие останки в Мойке: Для чего депутаты в Санкт-Петербурге запрещают мультфильмы Публицист Мария Дегтерева – о том, почему законодатели с умными лицами устроили процесс для отмены показа мультипликационного сериала и почему это не главная проблема для детской психики. 8 июля, 21:40 Кадр мультфильма "Happy Tree Friends"

Почти каждая новость в прессе открывает для меня более высокую степень изумления. Только справилась с собой после инициативы перевести порно в интернете на портал Госуслуг – веселье пришло, откуда не ждали. Октябрьский суд в Санкт-Петербурге запретил мультсериал Happy Tree Friends.

Не то, чтобы я большая поклонница мультфильма, но глубоко потряс сам факт. Взрослые люди абсолютно всерьез составили огромную кипу бумаг, с осмысленными лицами сидели на процессе… по запрету анимационной ленты! "Просмотр мультсериала безусловно наносит вред духовно-нравственному восстанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России", — указано в документах, представленных в суде.

Духовно-нравственное развитие, мой ты боженька! А ну как маленький Вася, ознакомившись с черным юмором в мультике, пойдет по наклонной! Где же это было, где я уже слышала эту изумительную интонацию? Ну точно! «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст».

Если серьезно – по вопросам подобных запретов у меня есть одно неизменное мнение. В 1644 году английский политический деятель Джон Мильтон опубликовал документ, который назывался "Ариопагитика – речь, обращенная к британскому парламенту о пользе и вреде цензуры".

Кроме прочего, Мильтон последовательно и убедительно доказывает, что вредной информации не бывает. Человек, способный к дурному поступку (или утрате морально-нравственных ориентиров) – совершит этот поступок (и что угодно утратит) и так. Ему не нужен особый повод. А ум, способный к критическому осмыслению, «вредную» информацию переварит и оценит в соответствии с существующими представлениями и опытом.

Иными словами, человечество давным-давно, в 17 веке еще, закрыло для себя вопрос цензуры. Убедительно и безоговорочно доказав, что любая цензура, любые ограничения ведут к интеллектуальной деградации, и ни к чему иному. Возвращаясь к мультику. Полагаю, найдутся дорогие сограждане, которые скажут: это же дети! А там жестокость!

Понимаю. Но, во-первых, о какой жестокости можно говорить, когда речь идет о нарисованных сатирических персонажах, с которыми ребенок себя и при желании не идентифицирует. Во-вторых, в сериале «Черное зеркало» была такая замечательная серия – мама пыталась оградить ребенка от жестокости, встроив специальную программу, которая скрывала от девочки любые изображения, связанные с насилием. Девочка вырастает, ни разу в жизни не видев крови. Не углубляясь в сюжет, скажу, что закончилось там все, мягко говоря, не очень хорошо.

Детская психика – гораздо более прочный механизм, чем многим может показаться. Эволюционно она сформировалась таким образом, что увиденная жестокость вряд ли спровоцирует какие-то серьезные процессы. Скорее поможет ребенку адаптироваться к окружающему, не всегда ласковому миру. В котором не летают волшебные феи на единорогах, мягко говоря. В котором он эту жестокость не раз и не два встретит.

Больше того, лично у меня детская психика и детское восприятие в некоторых ситуациях вызывает больше спокойного доверия, чем решения взрослых.

И то правда – нет ведь в родной моей стране иных проблем, кроме мультфильмов, запретить и не пущать!

В общем, горжусь октябрьским судом Санкт-Петербурга. Жду следующих новостей, жаль, Даниил Хармс не дожил.

Авторы Мария Дегтерева