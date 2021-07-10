"Болеют уже и в третий раз, и в четвёртый": Врачи объяснили причины повторного заражения коронавирусом По словам врачей, даже при наличии иммунитета он не всегда спасает от хитрого видоизменяющегося вируса. 9 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Где два, там и три

Некоторые россияне болеют уже даже не в третий раз, а в четвёртый, заверил доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов.

— Врачи многие уже по четвёртому, по пятому разу переболели, — рассказал он в интервью Лайфу.

Заболеть ковидом в третий раз можно, и в этом нет ничего удивительного, заявил директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

— Честно говоря, я не вижу разницы между тем, чтобы заболеть во второй раз и заболеть в третий раз, по-моему, это одно и то же событие, и если проводить аналогии с другими инфекциями, например с гриппом, то не вызывает больших вопросов, если человек инфицируется неоднократно, — отметил он.

Пульмонолог Дорожной больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин рассказал, что в своей практике пока не встречал заболевших CoViD-19 в третий раз, но считает, что такое развитие событий вполне вероятно.

— Если можно заболеть второй раз, то ничто не мешает заболеть и в третий раз. Подтверждённые случаи повторного заражения были. А так как антитела со временем уходят, иммунитет ослабевает, можно и в третий раз заболеть, — рассуждает врач.

Почему мы болеем ковидом снова и снова

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По его мнению, повторное (или очередное) заражение происходит в основном из-за слабого иммунитета, но не из-за многочисленных мутаций SARS-CoV-2.

— Если бы действительно был какой-то реальный вклад тех штаммов, которые сейчас циркулируют, то мы бы видели очень быструю частоту повторных заражений. Если бы антитела к одному штамму не защищали бы от другого. Пока вклад видоизменений коронавируса незначителен, — заключил пульмонолог.

Ранее на пресс-конференции инфекционист, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков рассказал, что в мире уже начали выявлять случаи третьего заражения коронавирусом.

— Вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй, третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два, — подчеркнул он.

Доктор медицинских наук Антон Ершов отметил, что у иммунитета просто короткая память на коронавирус, он его быстро забывает.

— Для организма это несерьёзный вирус, эволюционно несерьёзный, он против него иммунитет надолго вырабатывать не будет, — объяснил врач.

Вирусолог Денис Колбасов убеждён, что главная причина повторных заражений — простое несоблюдение рекомендаций по профилактике.

— Инфицирование же не на пустом месте возникает, правильно? Значит, если человек заразился, он не соблюдал правил, которые сейчас есть, вот это, я думаю, главная причина, а всё остальное уже вторично, — считает вирусолог.

В следующий раз легче или тяжелее?

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Не стоит надеяться на более лёгкое течение ковида в случае нового заражения, уверен Антон Ершов. Впрочем, оно не обязательно будет и более тяжёлым.

— Давайте вспомним обычную сезонную ОРВИ. Если мы переболели осенью, мы же не надеемся, что благодаря этому весной переболеем легко. Это зависит только от того, в каком состоянии мы сталкиваемся с этой инфекцией: в иммунодефиците, в стрессе, переутомлённые, переохлаждённые или в оптимальном состоянии. И сколько нам вируса достанется, — пояснил доктор наук.

Так что, прививаемся зря?

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— Вакцинированные люди, к сожалению, заболевают, но, как правило, в лёгкой форме и переносят инфекцию легче, — сказал пульмонолог Вячеслав Овечкин.

— Вакцина не гарантия защиты от инфицирования, и инфицирование на фоне вакцинации возможно, но оно существенно снижает риски тяжёлого течения болезни. И в принципе риск заражения тоже снижает, — добавил вирусолог Денис Колбасов.

— В том-то и дело, что вакцинироваться надо грамотно. Я очень надеюсь, что будем прививаться минимум два раза в год. Дай бог, чтобы не больше. Либо мы вакцинируемся часто и держим иммунную систему в постоянном напряжении, причём делаем это синхронно всем миром (что мне сложно представить организационно), либо мы делаем, как недавно сделали в Сингапуре, сказали, что мы теперь будем жить с ковидом, успокоились, ушли от этого ажиотажа. Но медицину они подковали, подготовили вакцину, организовали быстрое реагирование. Просто этого трагизма уже нет, который сейчас все разворачивают, — подчеркнул доктор медицинских наук Антон Ершов.

Авторы Адель Романенкова