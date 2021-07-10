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"Болеют уже и в третий раз, и в четвёртый": Врачи объяснили причины повторного заражения коронавирусом

По словам врачей, даже при наличии иммунитета он не всегда спасает от хитрого видоизменяющегося вируса.

9 июля, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Где два, там и три

Некоторые россияне болеют уже даже не в третий раз, а в четвёртый, заверил доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов.

Врачи многие уже по четвёртому, по пятому разу переболели, — рассказал он в интервью Лайфу.

Заболеть ковидом в третий раз можно, и в этом нет ничего удивительного, заявил директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов.

Честно говоря, я не вижу разницы между тем, чтобы заболеть во второй раз и заболеть в третий раз, по-моему, это одно и то же событие, и если проводить аналогии с другими инфекциями, например с гриппом, то не вызывает больших вопросов, если человек инфицируется неоднократно, — отметил он.

Пульмонолог Дорожной больницы имени Семашко Вячеслав Овечкин рассказал, что в своей практике пока не встречал заболевших CoViD-19 в третий раз, но считает, что такое развитие событий вполне вероятно.

Если можно заболеть второй раз, то ничто не мешает заболеть и в третий раз. Подтверждённые случаи повторного заражения были. А так как антитела со временем уходят, иммунитет ослабевает, можно и в третий раз заболеть, — рассуждает врач.

Почему мы болеем ковидом снова и снова

Фото © ТАСС / AP Photo / Pavel Golovkin

Фото © ТАСС / AP Photo / Pavel Golovkin

По его мнению, повторное (или очередное) заражение происходит в основном из-за слабого иммунитета, но не из-за многочисленных мутаций SARS-CoV-2.

Если бы действительно был какой-то реальный вклад тех штаммов, которые сейчас циркулируют, то мы бы видели очень быструю частоту повторных заражений. Если бы антитела к одному штамму не защищали бы от другого. Пока вклад видоизменений коронавируса незначителен, — заключил пульмонолог.

Ранее на пресс-конференции инфекционист, главный врач медицинского центра Евгений Тимаков рассказал, что в мире уже начали выявлять случаи третьего заражения коронавирусом.

Вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй, третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два, — подчеркнул он.

Доктор медицинских наук Антон Ершов отметил, что у иммунитета просто короткая память на коронавирус, он его быстро забывает.

Для организма это несерьёзный вирус, эволюционно несерьёзный, он против него иммунитет надолго вырабатывать не будет, объяснил врач.

Вирусолог Денис Колбасов убеждён, что главная причина повторных заражений — простое несоблюдение рекомендаций по профилактике.

Инфицирование же не на пустом месте возникает, правильно? Значит, если человек заразился, он не соблюдал правил, которые сейчас есть, вот это, я думаю, главная причина, а всё остальное уже вторично, — считает вирусолог.

В следующий раз легче или тяжелее?

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Не стоит надеяться на более лёгкое течение ковида в случае нового заражения, уверен Антон Ершов. Впрочем, оно не обязательно будет и более тяжёлым.

Давайте вспомним обычную сезонную ОРВИ. Если мы переболели осенью, мы же не надеемся, что благодаря этому весной переболеем легко. Это зависит только от того, в каком состоянии мы сталкиваемся с этой инфекцией: в иммунодефиците, в стрессе, переутомлённые, переохлаждённые или в оптимальном состоянии. И сколько нам вируса достанется, — пояснил доктор наук.

Так что, прививаемся зря?

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Вакцинированные люди, к сожалению, заболевают, но, как правило, в лёгкой форме и переносят инфекцию легче, — сказал пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Вакцина не гарантия защиты от инфицирования, и инфицирование на фоне вакцинации возможно, но оно существенно снижает риски тяжёлого течения болезни. И в принципе риск заражения тоже снижает, добавил вирусолог Денис Колбасов.

В том-то и дело, что вакцинироваться надо грамотно. Я очень надеюсь, что будем прививаться минимум два раза в год. Дай бог, чтобы не больше. Либо мы вакцинируемся часто и держим иммунную систему в постоянном напряжении, причём делаем это синхронно всем миром (что мне сложно представить организационно), либо мы делаем, как недавно сделали в Сингапуре, сказали, что мы теперь будем жить с ковидом, успокоились, ушли от этого ажиотажа. Но медицину они подковали, подготовили вакцину, организовали быстрое реагирование. Просто этого трагизма уже нет, который сейчас все разворачивают, подчеркнул доктор медицинских наук Антон Ершов.

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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