Калькулятор смерти: В Канаде научились предсказывать кончину пожилых людей К создателям этого вычислительного алгоритма возникают этические вопросы. Сами разработчики уверены, что родственникам полезно заранее знать о приближении неизбежного момента. 18 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Вероятно, очень многие семьи сталкивались с этим: да, было ясно, что родственник пожилой, даже очень пожилой, но, кажется, никто не осознавал и даже представить себе не мог, что он в какой-то совершенно обыкновенный день уйдёт из жизни. И очень многие наверняка потом всю жизнь жалеют: если бы знали, не уехали бы в тот день, побыли бы вместе ещё немного. Не поехали бы к морю, а съездили к бабушке. Или к дедушке. Повидаться. Не забыли бы перед уходом зайти попрощаться. Верно?

Именно эти грустные мысли и натолкнули канадских учёных на создание необычного онлайн-калькулятора. Он может предсказать скорую смерть пожилого человека. Как пишет Canadian Medical Association Journal, система суммирует все данные о состоянии здоровья пациента, его хронических болезнях, физической активности и на этой основе в самых плачевных случаях выдаёт вердикт: осталось жить около полугода. Даже не совсем так: осталось МАКСИМУМ полгода. То есть, в принципе, можно считать, что... в любой момент.

Как можно подсчитать скорую смерть?

Фото © Shutterstock

Алгоритм создали на базе наблюдения за почти 500 тысячами людей в возрасте в среднем около 80 лет с 2007 по 2013 год. Исследователи проанализировали истории болезни тех, кто за это время ушёл из жизни. Учёные попытались определить, какие события или сочетание факторов оказались фатальными, и найти способ выявлять их за несколько месяцев до печального конца.

По опубликованным данным, 60% из всех этих пожилых людей страдали гипертонией, почти 27% — ишемической болезнью сердца, 23% — болезнью Альцгеймера или другой формой деменции. Эти недуги учёные считают серьёзными факторами риска. Ещё опаснее, по их мнению, выявление рака и других опасных болезней на последней стадии, потеря или ухудшение способности самостоятельно передвигаться и ухаживать за собой. Все эти проблемы назвали предикторами, то есть предсказателями.

Получившийся на базе собранной информации калькулятор опробовали: внесли в онлайн-систему данные о 435 тысячах других пожилых. Алгоритм выдал результат: предрёк смерть в течение ближайших шести месяцев более чем 122 тысячам из них. И, судя по написанному в статье, большинство этих людей действительно умерли в обозначенные сроки. Достоверность прогноза оценили в 95%.

Зачем?

Фото © Shutterstock

Речь не идёт о том, чтобы попытаться предотвратить печальное событие: чаще всего это просто невозможно, ничего не сделаешь. Весь вопрос в том, КАК этот человек и вся семья проведут эти оставшиеся дни, недели, месяцы.

— Это может помочь взрослому сыну или взрослой дочери спланировать, когда взять отпуск, чтобы побыть вместе с родителем, или решить, когда устроить последний семейный отпуск вместе, — говорит исследователь Эми Хсу из Научно-исследовательского института Брюйера, Канада.

Учёные полагают, что с таким прогнозом перед глазами врачи могут как-то пересмотреть лечение пациента. Хотя, если честно, трудно поверить, что медицина будет опираться на данные онлайн-калькулятора. Но главное, считают разработчики, — психологически подготовиться к тому, что потеряешь человека. Если это в принципе возможно.

Авторы Адель Романенкова