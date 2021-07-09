Мошенники подготовили ловушку для вакцинированных: Берегитесь
Увы, но вместе с региональными властями свои "бонусы" для вакцинированных подготовили и мошенники. Как отличить хитрую уловку от реального вознаграждения — в реплике Александры Баязитовой.
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В России идёт активная антиковидная кампания. Многие региональные власти поощряют ответственных граждан различными бонусами. В Москве разыгрывают автомобили, в Новгороде — четыре машины дров, в Екатеринбурге можно получить билет в кино или зоопарк, в Тюмени — УЗИ щитовидной железы.
Но теперь к властям присоединились и мошенники. Социальные сети полны объявлений о "выплате" вакцинированным по пять тысяч рублей. Человеку от имени банка или социальной службы предлагают срочно получить бонус за прививку от коронавируса. Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты. Понятно, что с помощью полученной информации мошенники обчищают счёт жертвы.
Особенно опасны модификации этой фишинговой схемы, когда перед "выплатой" сайт просит разослать ссылку на объявление своим знакомым по мессенджерам Telegam или WhatsApp, ведь присланной ссылке от своего приятеля человек доверяет больше. Так что предупредите своих знакомых и родителей, поскольку, как видите, мошенники очень оперативно встраиваются в новостную повестку и используют для обмана актуальные инфоповоды. Попасться на удочку может любой.
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