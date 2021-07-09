Мошенники подготовили ловушку для вакцинированных: Берегитесь

В России идёт активная антиковидная кампания. Многие региональные власти поощряют ответственных граждан различными бонусами. В Москве разыгрывают автомобили, в Новгороде — четыре машины дров, в Екатеринбурге можно получить билет в кино или зоопарк, в Тюмени — УЗИ щитовидной железы.

Но теперь к властям присоединились и мошенники. Социальные сети полны объявлений о "выплате" вакцинированным по пять тысяч рублей. Человеку от имени банка или социальной службы предлагают срочно получить бонус за прививку от коронавируса. Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты. Понятно, что с помощью полученной информации мошенники обчищают счёт жертвы.