Почему нужно помнить, как украинские националисты устроили Волынскую резню Оглавление Кочующая Волынь и сотрудничество националистов с Гитлером Волынская резня 78 лет назад, 11 июля 1943 года, вскормленные немецкой разведкой украинские националисты устроили этническую чистку на территории Западной Украины, убив более 50 тысяч поляков. 25187 25187 Парад ОУН. Фото © histrf.ru

11 июля 1943 года отряды УПА начали одновременную атаку на несколько десятков польских сёл на Волыни. Поляков убивали, не оглядываясь на возраст, пол, — историки приводят свидетельства уничтожения младенцев самым жестоким образом. Эти события назвали Волынской резнёй. Кровавая бойня позднее перекинулась и на другие регионы Западной Украины. Ответом польских партизан стали нападения на украинские сёла. Так началась национальная война с этническими чистками. Спустя 73 года, в 2016 году, Сейм Польши признал события на Волыни геноцидом польского народа.

Кочующая Волынь и сотрудничество националистов с Гитлером

По окончании Первой мировой войны после распада Австро-Венгрии и Российской империи изменились контуры государств. Польша сумела отхватить у России Волынь, а у Австро-Венгрии — Галицию, там проживали украинцы, поляки, русские и евреи. Началась колонизация и сокращение украинских школ, урезание этнических прав и насаждение администрации из поляков-военных. Украинское националистическое подполье ответило сопротивлением, так продолжалось почти два десятка лет. Эта ситуация стала прологом к Второй мировой войне и с приходом Гитлера вылилась в сотрудничество украинских националистов с фашистами, а также откровенное зверство со стороны националистов.

Сотрудничество Организации украинских националистов (ОУН) с немецкой разведкой и контрразведкой началось ещё во времена Веймарской республики. Контакты продолжались вплоть до Второй мировой войны и нападения Германии на СССР. А с приходом к власти Адольфа Гитлера идеологическая близость сторонников бандеровской ветки ОУН, провозгласившей "Украину для украинцев" ещё в 1940-м, только усилилась. Берлин же, считавший тогда, что поощрение национальной независимости будет сдерживать Москву, похоже, не оставил эту идею и сейчас.

Накануне войны, в апреле 1941-го, идеолог НСДАП и "уполномоченный по централизованному разрешению проблем восточноевропейского пространства" Альфред Эрнст Розенберг подал фюреру записку, в которой содержались рекомендации относительно будущей политики Германии на территории Советского Союза после её оккупации германскими войсками. В разделе об Украине он писал: "Нашей политической задачей для этой области должно быть поощрение стремлений к национальной независимости — вплоть до создания самостоятельной государственности, которой надлежало бы постоянно сдерживать Москву и обезопасить великогерманское жизненное пространство с востока".

В мае 1941 года, когда ОУН готовила программу действий и ожидала немецкого вторжения на территорию СССР, среди наставлений для командиров были такие рекомендации: "Во времена хаоса и смятения разрешается ликвидация нежелательных польских, русских и еврейских активистов, особенно сторонников большевистского российского империализма". То есть поляки и русские в качестве объектов для уничтожения стояли на первом месте, несмотря на то что в начале войны во Львове произошли и кровавые еврейские погромы, которые историки связывают с демонстрацией лояльности Гитлеру.

Парад ОУН. Фото © denisharrtman.livejournal.com

Главной целью бандеровцев стала зачистка поляков с территории Волыни и Восточной Галиции. Расчёт националистов строился на акценте на этнически однородную территорию для дальнейших переговоров на международном уровне о границах Украины. Историк, специализирующийся на польско-украинских отношениях, профессор Гжегож Мотыка приводит фразу одного из функционеров ОУН(б): "Что касается польского вопроса, то это не военная проблема, а проблема меньшинства. Мы решим его, как Гитлер решил еврейский вопрос. Разве что они уберутся сами".

К маю 1943 года бандеровская ветка расколовшейся ОУН получила новое название — Украинская повстанческая армия (УПА), ряды которой пополнялись за счёт добровольцев из числа идейных националистов, бывших членов вспомогательной полиции, дезертиров из Красной армии и дивизии СС "Галичина". Базой движения была выбрана Волынь, над которой контроль немцев был слаб.

Волынская резня

Июльский геноцид предваряли февральские организованные набеги и резня польских сёл, начавшиеся зимой 1943-го. Так, 9 февраля было убито 179 жителей села Паросла Перша рядом с Владимирцем Ровенской области. Это сделали бандеровцы под руководством Петра Нетовича, которые вошли в польское село, назвавшись советскими партизанами. Крестьяне встретили гостей, а после угощения бандиты начали насиловать женщин и девушек и зверски убивать их. Затем перешли к остальным сельчанам: расправились над мужчинами, подростками, среди погибших было забито 43 ребёнка. Партизаны, которые пришли на следующий день, обнаружили в домах груды обезображенных тел. В одном из них на столе лежал мёртвый годовалый ребёнок, тело которого было прибито к доскам стола штыком. Не менее жестоко поступали с беременными.

11 июля стало пиком кровавой резни на Волыни, когда отряды УПА одновременно атаковали несколько польских сёл. Местных жителей-украинцев, которые не поддерживали расправу и пытались защищать соседей, убивали вместе с поляками как "предателей нации". Так как патронов у УПА было мало, было принято решение использовать ножи, топоры и подручный инструмент. Людей топили в колодцах, закалывали вилами, забивали дубинками, сжигали в домах. Даже немцы поражались подобному садизму: выколотые глаза, вспоротые животы, пытки перед смертью — обычное дело. На расправу с поляками ушла неделя.

Луцкое воеводство. Свезённые на идентификацию и похороны трупы поляков — жертв резни, 26 марта 1943-го. Фото © wikipedia

Реки крови развернули и подстегнули подпольную польскую Армию Крайову на войну с УПА. И на базе самых крепких её отрядов была создана 27-я пехотная дивизия, которая перешла к акциям возмездия. Нападению подвергались не только украинские националисты, но и сёла украинцев. Хотя польские офицеры имели приказ, запрещающий бессудные расправы с гражданским населением, за исключением явных коллаборационистов, не все подчинялись ему, поэтому расправы на местах не останавливались. Конфликт не утихал.

Следующий пик убийств пришёлся на февраль – март 1944 года, когда украинские полицейские формирования, позднее включённые в состав дивизии СС "Галичина", при содействии отрядов УПА уничтожили село Гута Пеняцкая, где было убито около 800 поляков. В дальнейшем продолжился счёт жертв в ряде других сёл под предлогом их сочувствия партизанам. В начале марта Армия Крайова нанесла ответный удар в 11 украинских сёлах. В резне погибло до 1200 человек. Взаимные нападения продолжались до 1945 года, даже когда контроль над этой территорией перешёл к СССР. Для прекращения этнических столкновений сразу после войны советской властью было инициировано массовое переселение поляков из УССР в Польшу, а украинцев — из Польши в УССР, что остановило кровавую распрю.

Памятник жертвам Волынской резни в Варшаве. Фото © histrf.ru

22 июля 2016 года Сейм Польши признал 11 июля Днём памяти жертв геноцида, совершённого в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами из рядов ОУН, УПА, дивизии СС "Галичина" и других украинских формирований во время Второй мировой войны. Согласно документу польского парламента, во время геноцида 1943–1945 годов было убито более ста тысяч поляков. Эта цифра несколько расходится с документами из советских архивов — по разным оценкам историков, было убито от 50 до 100 тысяч поляков.

Спустя почти восемь десятилетий мы видим, что заложенная радикальная националистическая начинка поборников УНА и УПА никуда не исчезла. И сейчас Украина движется тем же курсом, что и накануне Великой Отечественной войны. Вероятно, Киеву предстоит самостоятельно пройти дальнейший путь истребления собственного народа под патронажем Запада, пока на этой территории не найдутся силы, способные к повороту против такой политики, как это было в новейшей истории, например в колониальной Индии с появлением Махатмы Ганди или в Камбодже.

Авторы Елена Стафеева