"Ты свои деньги отжила": Туристку из Москвы выгнали из гостевого дома в Адлере, сломав дверь и выкинув вещи
Хозяйка приняла новых постояльцев, которые стали вести себя агрессивно и даже нападать на путешественницу. Теперь в деле разбираются правоохранители.
Туристку из Москвы насильно выселили из гостевого дома в Адлере, сломав дверь и выкинув вещи. Видео © LIFE
Хозяйка гостевого дома выгнала 43-летнюю туристку из Москвы из-за того, что та якобы не хотела съезжать. Как Юлия Леоненко объяснила Лайфу, она составила с владелицей устный договор аренды и исправно вносила деньги, однако в какой-то момент та захотела вселить в дом новых постояльцев, которые начали вести себя агрессивно.
Путешественница приехала на юг ещё весной, сняла себе гостевой дом на несколько месяцев и исправно платила за жильё. Съезжать она должна была только после 30 июня.
"20-го числа хозяйка стала меня выгонять со словами, что цены растут, спрос большой, цена за твою комнату уже другая и ты свои деньги уже отжила", — сказала Леоненко.
Кроме того, владелица дома Нина заявила, что уже пообещала эту комнату другим. Туристка попыталась поговорить с новыми жильцами, однако те даже не стали её слушать. Вместо этого они выломали дверь и начали выбрасывать Юлины вещи на улицу. На все попытки вразумить хозяев и объяснить, что у них нет права вторгаться в домик с чужими вещами, люди лишь отмахивались руками и называли снимающую идиоткой, а также угрожали, что, если Юлия не залезет через новообразованную щель в двери, мужчина её "туда засунет".
Позднее они применили и более агрессивные методы: стали обливать пострадавшую водой и душить. В какой-то момент от удара Леоненко упала на землю, в тот же день медики диагностировали у неё ушиб шейного отдела позвоночника. А вот владелица дома утверждает, что никакого удушения вовсе не было, а туристка находится не в себе, ведь изначально она собиралась пожить всего месяц, а затем отказалась съезжать и сама выломала дверь. В это время к хозяйке якобы приехали родственники, а никакие не новые жильцы, и вообще она не держит мини-отель, а изредка сдаёт гостевой дом. Юлия написала заявление в полицию, теперь в ситуации будут разбираться правоохранители.
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Ранее в Анапе произошёл ещё один громкий конфликт между хозяйкой гостевого дома и туристами. Владелица мини-отеля позже извинилась за мат в адрес гостей. Пока женщина меняла отговорки как перчатки, инцидент привлёк внимание региональной прокуратуры и работников Управления Роспотребнадзора. После чего она скоропостижно и объявила о закрытии.
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