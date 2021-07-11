"Ты свои деньги отжила": Туристку из Москвы выгнали из гостевого дома в Адлере, сломав дверь и выкинув вещи

Хозяйка приняла новых постояльцев, которые стали вести себя агрессивно и даже нападать на путешественницу. Теперь в деле разбираются правоохранители.