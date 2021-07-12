Афганский клинч: 20 лет несостоявшегося государства Радикальный исламизм уже фактически празднует победу в Афганистане, а история прихода к власти талибов становится началом реваншистского похода новых "крестоносцев" на Запад, но уже под флагами ИГИЛ*. 11 июля, 21:40 Фото © Getty Images / Robert Nickelsberg

Афганистан уже несколько десятилетий по праву считается одной из самых опасных стран мира. Гражданская война там не прекращается с конца 1970-х гг., а единственным сдерживающим фактором является присутствие иностранных войск. Сейчас вывод войск США приближается к завершению, и "Талибан" (запрещено в РФ) получает возможность взять власть в свои руки.

Афганистан, талибы

Фото © ТАСС / AP / Mirwais Khan

"Талибан" заявил, что под его контролем уже находится 85% территории Афганистана. Многие опасаются наступления исламистов на Кабул, но пока что они занимают инфраструктурные объекты, транспортные узлы и пограничные объекты. В любом случае имеется реальная угроза захвата власти радикальным движением.

Последние 20 лет единственной опорой действующего Правительства Афганистана было военное присутствие НАТО. После сокращения контингента альянса в 2015 г. функции сдерживающего фактора легли на 13-тысячный корпус США. Однако после президентских выборов американцы начали активную фазу вывода войск. Джо Байден заверил, что последний солдат покинет страну 31 августа.

Именно уход иностранных войск сподвиг талибов к активным действиям. В цифрах ситуация не кажется критической: примерно 75 тысяч боевиков "Талибана" противостоят 300 тысячам личного состава армии правительства. Однако численный перевес нивелируется гористым ландшафтом и партизанской тактикой, которую исламисты оттачивали с 1990-х.

Положение дел усугубляется эффективностью пропаганды "Талибана". Во многих районах страны исламисты далеко опередили по популярности официальный Кабул, которому местные жители не могут простить многолетнее сотрудничество с Западом. По некоторым оценкам, более трети из 400 районов Афганистана уже перешли под контроль талибов, при этом часть из них удалось взять без боя.

Почему так вышло?

Военнослужащие афганской армии возле КПП в Герате. Фото © ТАСС/EPA

Исторически Афганистан занимает выгодное географическое положение. На протяжении веков многие стремились завоевать эту страну из-за пересечения важных торговых путей. Неспроста в XIX веке именно Афганистан стал центром Большой игры между Британской империей и Россией, соперничавших за контроль над Средней Азией. Однако покорить афганцев так никому и не удалось.

Как и у большинства восточных стран, независимый период в истории Афганистана начался недавно. Только в 1919-м было провозглашено самостоятельное королевство. После освобождения от Великобритании и череды восстаний государство обрело относительное спокойствие. Стабильное развитие Афганистана длилось вплоть до переворота 1973 г., в результате которого к власти пришёл двоюродный брат свергнутого короля — Мухаммед Дауд.

Провозглашение страны республикой и фактическая диктатура М. Дауда стали катализатором дальнейшей нестабильности. Крайне непопулярные реформы резко снизили уровень жизни. Вновь вспыхнули межэтнические конфликты: помимо исторического большинства пуштунов, таджиков и хазарейцев Афганистан населяет около 15 других этнических групп. Но главной угрозой стали исламисты, сыгравшие на недовольстве властью и религиозности местного населения.

Последней надеждой на сохранение светской республики была Апрельская революция 1978 г. Против М. Дауда выступила Народно-демократическая партия во главе с Нур Мохаммадом Тараки. Тем не менее политика захвативших власть социалистов шла вразрез с традиционностью большей части афганского общества, а их просоветская ориентация вызвала серьёзные опасения западного блока. К тому же новый курс лишь усугубил социально-экономический кризис, что в сочетании с секуляризмом НДПА резко усилило позиции исламистов.

Единственным, что позволяло НДПА удерживаться у власти, было присутствие советских войск в 1979–1989 гг. Однако оппозиция также получала поддержку из-за рубежа. Гражданская война в Афганистане оказалась одним из самых кровавых конфликтов второй половины XX в., а страна — расколотой на части. С тех пор контроль правительства над большей частью территории стал фактически невозможен без иностранной поддержки.

Война в Афганистане

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После вывода войск СССР в 1989 г. гражданская война разгорелась с новой силой. 1990-е гг. были отмечены резким ростом исламского радикализма во всём мире, и особенно это сказалось на Афганистане.

Талибы уже имели опыт нахождения у власти. В 1996 г. они без боя заняли Кабул и установили в стране исламистский режим. Лишь после терактов 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке США сформировали коалицию против "Талибана" из-за его союза с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Операция "Несокрушимая свобода", конечно, положила конец власти исламистов в 2002 г. Однако без постоянного присутствия контингента НАТО существование какого бы то ни было "умеренного" правительства было уже невозможным.

Несмотря на заявления Джо Байдена о том, что за выводом американских войск не последует падения правительства, Афганистан по-прежнему остаётся "несостоявшимся государством". Фактически президент США признал провал 20-летней операции, сказав, что "ресурсы американцев … лучше сосредоточить на чём-то другом".

Резкая дестабилизация этой страны угрожает безопасности всего региона. Под удар попадают Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, что напрямую влияет и на интересы России. С наибольшей вероятностью после окончательного вывода войск США гражданская война в Афганистане выйдет на новый этап, как это было после ухода СССР в 1989 г.

После более чем 40 лет войны в Афганистане стало очевидно, что поддержание стабильности в стране невозможно без присутствия иностранных войск. В сложившейся ситуации единственной альтернативой очередному военному вмешательству является дипломатия.

В отличие от многих других террористов талибы согласны вести переговоры. Это доказывается и соглашением с США, заключённым в Дохе в 2020 г., и недавним визитом руководства исламистского движения в Москву. Однако, как гласит одна мудрость, поторговаться — ещё не значит купить. Всё-таки речь идёт о террористическом "Талибане". Его жажда реванша в любой момент может перевесить любые договорённости.

* Запрещённые в России организации.

Авторы Василий Останин-Головня