"МегаФон" будет развивать сеть с Huawei, Nokia и ZTE

Эти компании стали победителями тендера на поставку оборудования для сетей радиодоступа. Уже в этом году первый масштабный проект стартует в Москве и Московской области.

Выбранное оборудование имеет лучшую энергоэффективность и обладает более высокой производительностью по сравнению с предыдущими поколениями. Это позволит компании не только развивать собственные сервисы и предоставлять услуги максимально высокого качества, но и оптимизировать операционные расходы.

В рамках тендера были выбраны регионы, в которых "МегаФон" станет работать с каждым поставщиком. С Nokia планируются проекты в ЦФО, включая Москву и Московскую область, и на Кавказе, ZTE — в Челябинске, Оренбурге и Чувашии, Huawei — в Поволжье, Центральном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах.

— Мы рады объявить результаты тендера и начать работу с партнёрами. Высокое качество связи для абонентов — наша основная задача. "МегаФон" на протяжении нескольких лет лидирует по скорости мобильного интернета в России. В наших ближайших планах — обновление инфраструктуры в ключевых регионах. Новое современное оборудование даёт нам возможность развивать услуги на базе всех стандартов связи, а также использовать преимущества динамического распределения спектра. Всё оборудование поддерживает технологии MIMO высоких порядков, в результате чего мы сможем обеспечить 2–5-кратный рост пиковых скоростей для современных смартфонов, — отметил директор по сетевой инфраструктуре "МегаФона" Валентин Полозенко.

Первым масштабным проектом, реализованным по результатам тендера, станет стратегическая модернизация сети на территории Москвы и Московской области. Работы будут запущены уже в третьем квартале 2021 года совместно с Nokia.