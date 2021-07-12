В спор вакцинированных и антиваксеров вмешалась полиция

Похоже, чиновникам надоело под каждой своей инициативой видеть десятки комментариев антиваксеров про якобы вредную и опасную вакцинацию. В Челябинске в спор между прививочниками и антипрививочниками вмешалась полиция.

39-летняя женщина оставила в одном из пабликов комментарий о том, что якобы её знакомый лежит в красной зоне и там 80% — ранее вакцинированные пациенты. Собственно, на просторах Сети подобных комментариев сотни, а может и тысячи. Мол, вакцина не работает и даже опасна.

Но тут полиция нашла автора и предложила предъявить доказательства: что за знакомый и откуда у неё информация про 80%. Выяснилось, что никаких таких знакомых у неё нет и всё написанное ею — чистая выдумка. Составили административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей с конфискацией телефона, с которого она и отправила комментарий.