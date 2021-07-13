Запретный пляж: Почему уменьшается количество мест бесплатного отдыха С наступлением лета россияне стремятся отдохнуть у воды, но с нынешнего года появились новые ограничения для посещения некоторых пляжей. Как теперь искупаться бесплатно, разбирался Лайф. 12 июля, 21:40 Фото © ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Уже давно стало нормой, что тем, кто стремится в жару провести время на пляже, приходится выбирать между бесплатными, но не благоустроенными территориями у воды и частными дорогостоящими пляжами с душевыми, спортивными площадками и оборудованными спусками к воде. Есть ещё промежуточный вариант с минимальным сервисом: посетить некую огороженную полоску берега, где плату за вход не берут, но вежливо и настойчиво просят оплатить аренду лежака и зонта от солнца, а в случае отказа попросят удалиться. Однако теперь появилась и ещё одна категория пляжей — участки берега при санаторно-курортных учреждениях. И согласно нововведениям в Санитарные правила (СанПиН 2.1.3684-21), посещение данного вида прибрежной полосы лицами, не являющимися пациентами лечебно-профилактических учреждений, запрещено, пока срок ограничений установлен до 1 марта 2022 года.

Москвичка Светлана с дочерью Натальей в начале июля решили провести свой отпуск на сочинском взморье, одним из плюсов такого отдыха они считали возможность бесплатно посещать приглянувшийся им пляж, но в реальности это оказалось невозможно.

— Мы специально решили остановится в Адлерском районе Сочи, так как три года назад именно в это время прекрасно провели здесь время, — рассказала Светлана. — Цены на аренду и питание тут ниже, чем в Центральном районе Сочи, а солнце точно такое же. К тому же раньше была возможность бесплатно пользоваться очень ухоженным пляжем санатория, главный плюс которого в том, что там никто назойливо не предлагал арендовать лежаки и зонтики, как это устроено в большинстве городских прибрежных локаций. Однако в этом году проход на санаторный пляж оказался закрыт, а охрана нам пояснила, что это произошло в связи с распоряжением федеральных властей. Мы специально приехали к морю и поэтому всё равно проводим каждый день на пляже, только теперь на другом и за 500 руб. с человека, потому как городские условно бесплатные сейчас переполнены и не такие чистые, как нам хотелось бы.

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Конечно, некоторые российские санаторно-курортные организации и раньше организовывали для своих клиентов "закрытые" пляжи, но, как правило, это делалось под каким-либо благовидным предлогом, а теперь получило "железное" правовое обоснование. Вот как это на условиях анонимности пояснила врач одного из сочинских санаториев:

— У нас в прошлые годы на санаторный пляж пускали всех при условии, что граждане не приносили с собой еду и напитки, а также подчинялись правилам нашего учреждения, запрещающим нарушать покой пациентов. Но в прошлом году в целях предупреждения возникновения и распространения CoViD-19 руководство вообще закрыло пляжный сектор для посещения посторонними, и, насколько мне известно, во многих медицинских и профилактических организациях Сочи произошло то же самое.

Пляж за деньги

Фото © Shutterstock

Возможно, что ситуацию с лечебными учреждениями можно понять: они предоставляют своим клиентам терапию, в которую отдых у воды входит как составляющая лечения, и, наверное, больным действительно могут мешать посторонние. Но заборы, шлагбаумы и прочие атрибуты огороженной территории встают на пути россиян практически у каждого более-менее популярного участка воды, а не только у моря. И выставляют эти ограждения не из-за медицинской необходимости, а исключительно с коммерческими целями.

— На самом деле Водный кодекс запрещает блокировать доступ граждан к берегам морей, рек и озер. В частной собственности могут быть только пруды. Но предприимчивые бизнесмены идут на разные уловки, чтобы обойти закон, и это им удаётся, — рассказал адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков. — Чаще всего плату собирают не за проход к воде, а за посещение частной территории, так делают те, кто официально имеет право собственности или долгосрочной аренды на прилегающий к водному объекту участок земли. Их действия вполне оспоримы, но для этого, как минимум, надо обращаться в прокуратуру или суд, а граждане в большинстве своём предпочитают заплатить, а не тратить нервы вместо отдыха.

Однако ряд "пляжных бизнесменов" не утруждают себя значительными капитальными вложениями в недвижимость, а действуют по другой схеме: заключают с муниципалитетом, который ответственен за территорию у воды, "договор на размещение нестационарных торговых объектов" и на основании этой бумаги устанавливают торговые лотки, беседки для отдыха и шезлонги. Закон это допускает, а некоторые предприниматели ставят условием доступа к пляжу оплату шезлонга или парковки для автомашины.

— Коммерческое предприятие имеет право взимать плату за услуги, оказываемые на территории пляжа, но эти услуги не могут быть условием доступа к водному объекту, — утверждает адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — Скорее всего, в случае вызова полиции в вашем желании пройти к воде вам никто препятствовать не станет. Другое дело, что добиваться прохода всё-таки придётся через конфликт.

Бесплатно можно, но с риском

Очевидно, что не все россияне готовы платить или скандалить для того, чтобы в жару расстелить свое полотенце рядом с водоёмом. Такие граждане рассчитывают на отдых на бесплатных пляжах, которые есть во многих городах России и официально заявлены как безопасные. Однако и тут есть свои ловушки. Например, в Ессентуках с приходом жаркой погоды возник конфликт между городской администрацией и жителями города, которые проводили свой досуг на берегах Курортного озера, расположенного в городской черте.

Фото © Shutterstock

— После того как мой трехлетний сын искупался в нашем озере, его тело покрылось крупной сыпью, вызывающей зуд, — рассказала жительница города Олеся Лопатина. — Я обратилась к педиатру, который сразу сказал, что у сына церкариоз, возникающий из-за плавающих личинок паразитических плоских червей. И хотя заболевание не опасное, но его надо лечить минимум две недели. Позднее я узнала, что многие мои соседи уже обращались в администрацию города с жалобами на небезопасное озеро, но получали ответ, что вода в нём удовлетворительного качества, хотя отметины на теле моего сына утверждают обратное.

Однако как утверждает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов, даже если будет установлено, что в воде местного озера есть паразиты, администрация Ессентуков вряд ли понесёт какую-либо ответственность.

— Ответы городской администрации на жалобы, которые опубликованы в разных СМИ, не содержат утверждения, что всё озеро безопасно для купания, — заметил Магомедов. — Чиновники настаивают, что пробы воды и грунта удовлетворительные, но только в тех местах, где их брали, и в тот день, когда происходили исследования. Это некая юридическая уловка, которая позволяет городским чиновникам не нести персональную ответственность за заболевания, полученные гражданами в результате купания в озере. Даже если эти граждане пригласят какую-либо федеральную лабораторию, которая возьмёт пробы в тот же день и в том же месте, что и местный Роспотребнадзор, и будут выявлены "неточности" исследований, то, скорее всего, отстаивать свои права и добиваться проведения очистных работ в водоёме придётся через суд.

И такие случаи, как в Ессентуках, к сожалению, в этом году не единичны. Как результат, пока одни россияне готовы платить за условно-коммерческие пляжи, ведь на таких объектах согласно правилам МЧС эксплуатанты обязаны хотя бы обследовать дно в границах заплыва (приказ № 732 от 30 сентября 2020 прошлого года), другие стараются избегать снискавших дурную славу водоёмов и предпочитают копить на отпуск, чтобы отдохнуть "на дальних морях" с пониманием, за какие услуги приходится платить и чтобы при этом не рисковать здоровьем. Но это только для тех, кому позволяют финансы и коронавирусная обстановка. Остальным приходится рассчитывать на авось и на то, что ещё не все места пляжного отдыха в России превратились в места выкачивания денег.

Авторы Максим Греков