"Наверное, это такой жизненный цикл. Всегда так происходит — не только в сборной, но и в клубе. Я уже практически 30 лет в футболе, и для меня уже почти нет никакой неожиданности никогда. Он практически пять лет был. За пять лет он что-то сделал, что-то нет. Руководители приняли вот такое решение, и всё. Тут комментировать нечего", — заявил Акинфеев в эфире "Коммент.Шоу" на YouTube.