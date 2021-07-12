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Тут комментировать нечего: Акинфеев не увидел ничего необычного в увольнении Черчесова

Капитан ЦСКА также признался, что не разговаривал со специалистом после его ухода из национальной команды, так как не видит в этом смысла.

12 июля, 16:51
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Бывший голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды. По его мнению, в этом нет ничего необычного.

"Наверное, это такой жизненный цикл. Всегда так происходит — не только в сборной, но и в клубе. Я уже практически 30 лет в футболе, и для меня уже почти нет никакой неожиданности никогда. Он практически пять лет был. За пять лет он что-то сделал, что-то нет. Руководители приняли вот такое решение, и всё. Тут комментировать нечего", — заявил Акинфеев в эфире "Коммент.Шоу" на YouTube.

Голкипер также признался, что не звонил Черчесову после его отставки, ибо не видит в этом никакого смысла. По его мнению, ЧМ-2018 "нужно вспоминать на пенсии".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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