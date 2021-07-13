"Ковивак" легче переносится: Врачи раскрыли секрет очередей за чумаковской вакциной Те, кому не досталось классической прививки, оставили в павильонах "Здоровая Москва" свои номера телефонов в надежде, что им позвонят и сообщат о следующем подвозе. 12 июля, 21:40 Фото © ТАСС/Михаил Джапаридзе

Позвольте описать эту картину такой, какой её застал автор данной статьи. Он — переболевший ковидом не далее как в апреле человек — потратил минувшие выходные на беготню по павильонам "Здоровая Москва" в столичных парках: жаждал срочно уколоться в связи с грядущей важной командировкой. И как человек переболевший, жил надеждой на то, что можно обойтись одной дозой и получить заветный сертификат. Судя по доносившимся обрывкам фраз из очередей, он был абсолютно не одинок в примерно такой беде. Люди, готовые в полуденную жару часами ждать на улице прививки, — это те люди, которым очень надо прямо сейчас.

Вначале было очень надо "Спутник лайт", его ведь обещали не только ранее привитым, но и переболевшим. Но на ВДНХ и в Сокольниках люди с бейджами обречённо и отрицательно качали головой: "Вам не сделают, это только ревакцинация". В парке "Фестивальный" даже дали чуть более подробное объяснение:

— Если вы гражданин РФ и не вакцинировались ранее, то вам "Спутник лайт" никто не сделает. Приказ Минздрава, — сказал администратор Александр.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В павильоне парка "Сокольники" посоветовали: "Попробуйте "Ковивак". В субботу 10 июля в 14 парков Москвы привезли примерно по 800 доз "чумаковской вакцины". В половине пятого вечера в парке Горького отвергли: “Вам не хватит, всё уже расхватали”. Взяли телефон, обещали позвонить, как только станет известно о новой поставке.

В двух других павильонах тоже уже нет. Ну нет “Ковивака”! А что, такой дефицит, да? На этот счёт, похоже, сколько врачей, столько и мнений. Скажем, главврач 2-го диагностического отделения клиники академика Ройтберга Максим Терский заявил, что секрет чумаковской вакцины в том, что её “однократного введения достаточно для завершения вакцинации”. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн это опроверг:

- Её нужно вводить не менее двух раз, и, скорее всего, потом понадобится еще и дополнительная третья инъекция через какое-то время, - сказал он.

По мнению Анатолия Альштейна, за “Ковиваком” очереди выстраиваются потому, что она - не генномодифицированная.

- Вакцина «Спутник V» пугает тем, что она основана на ГМО. Вот это вот и вызывает такие реакции людей, а в «КовиВак» нет ГМО, - отметил вирусолог.

Фото © ТАСС/Кирилл Кухмарь

Со своей стороны мы обратились к вакцинологу, главному врачу медицинского центра Евгению Тимакову, и он предложил ещё одну версию.

- Вакцина “Ковивак” переносится гораздо легче, с ней меньше всяких реакций, никто не хочет такие температурные реакции, как на “Спутник V”. Все предполагают, что векторные вакцины вызывают тромбозы или какие-то реакции, а цельноклеточные, цельноварионные не вызывают эти вещи. Это на самом деле не так, любая вакцина может вызывать реакции определённые побочные, а вот температурная реакция на “Ковивак” действительно меньше, - заверил практикующий врач.

При этом он подчеркнул, что вакцина от Центра Чумакова продолжает находиться на стадии испытаний, и пока нет ни одной полноценной научной публикации о её эффективности и переносимости. Но у многих нет времени ждать: на работе требуют привиться.

- Учитывая то, что сейчас нужно провакцинироваться, работодатели требуют вакцинации от сотрудников, те, кто не хотят делать прививку для защиты, а хотят делать для галочки, для них “Ковивак” был огромным выходом из положения, они этим воспользовались, - говорит Евгений Тимаков.

Кроме того, он не исключил, что “Ковивак” может подойти, например, людям, склонным к очень сильным аллергическим реакциям.

Фото © ТАСС/Михаил Джапаридзе

- Есть люди из группы риска с серьёзными аллергическими реакциями, которым векторная вакцина противопоказана, для них может быть показана вакцина “Ковивак”. Но не как массовая защита во время эпидемии, — подчеркнул вакцинолог.

Евгений Тимаков также признал, что на его практике чумаковская вакцина показала свою эффективность - по его словам, иммунитет против коронавируса после неё вырабатывается.

Ситуацию с “Ковиваком” прокомментировал Лайфу также доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов. Он считает, что эта вакцина чрезмерно нагружает организм ненужными антителами.

- В организм не имеет смысла вводить М, N, E-белки, которые там есть, потому что против них вырабатываются антитела, которые не нужны, то есть мы напрягаем иммунную систему “Ковиваком” такими антителами, но при этом эти антитела нас нисколько не защищают. Именно поэтому во всём мире стараются уходить от такого классического способа получения вакцин, - уверен он.

По мнению врача, ажиотаж вокруг “Ковивака” можно объяснить особенностями менталитета россиян.

- У нас, у русских, есть особенность: мы ничего современного не любим, а “Спутник V” - это современная вакцина, сделанная по новым технологиям. Мы любим всё старенькое, прошловековое. С одной стороны, это хорошо, потому что это проверенное. Но с другой стороны, мы судорожно боимся чего-либо современного, - посетовал медик.

И в заключение на заметку переболевшим: вакцинолог Евгений Тимаков сказал, что для поддержания напряжённого иммунитета достаточно одной дозы — и не только "Ковивака", но и, к примеру, "Спутника V". Напомним, "Спутник Лайт" — это и есть первая доза "Спутника".

Авторы Адель Романенкова