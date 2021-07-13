В "Ростехе" анонсировали появление нового боевого истребителя

Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в "Ростех", презентует принципиально новый военный самолёт 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в г. Жуковском, сообщили Лайфу в пресс-службе компании.

В компании отмечают, что Россия — одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный "законодатель мод" в создании боевых самолётов.

"Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", — рассказал Лайфу представитель "Ростеха".