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В "Ростехе" анонсировали появление нового боевого истребителя

Показать новую машину могут через несколько дней.

13 июля, 04:00
<p>Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в "Ростех", презентует принципиально новый военный самолёт 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в г. Жуковском, сообщили Лайфу в пресс-службе компании.

В компании отмечают, что Россия — одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный "законодатель мод" в создании боевых самолётов.

"Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом", — рассказал Лайфу представитель "Ростеха".

Отдельные элементы новой машины уже можно увидеть в видеоролике, опубликованном на странице проекта. В пресс-службе "Ростеха" добавили, что в ролике также скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства проекта.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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