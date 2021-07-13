"Ад только начинается": Кто ответит за лесные пожары в России Ещё не закончились наводнения в Сочи и Крыму, как стихия нанесла новый удар. Из-за пожаров режим ЧС введён в несколько регионах России. Огонь подбирается вплотную к жилым кварталам. 13 июля, 10:27 Фото © ТАСС / Максим Слуцкий

География преисподней

По данным МЧС, на территории России зарегистрировано 550 природных пожаров. Это не конечная цифра, ситуация может меняться каждую минуту. В Челябинской области погиб один человек, 18 пострадали. Уничтожено свыше 80 строений (1809 удалось спасти), 14 гектаров леса. Особенно сильно пострадали посёлки Джабык и Запасное. Местный житель, во второй раз потерявший дом (первый пожар такого масштаба он пережил ровно 20 лет назад), рассказал о случившемся.

Фото © ТАСС / Денис Бушковский

— Сгорело всё: дом, постройки. Так и не успел выпустить живность на волю: погибли собака, поросёнок, утки, гуси. Словом, у меня остались автомобиль и документы. Недавно я перенёс инфаркт, да ещё больше суток дышал дымом. Я ничего не мог сделать: стало плохо с сердцем, меня увезли в больницу в Магнитогорск, — поделился погорелец Виктор Васильев.

Уже 295 южноуральцев, потерпевших урон от лесных пожаров, написали заявление на выплату помощи. По словам экспертов, в настоящее время в Челябинской области ситуацию удалось взять под контроль. Тем временем языки пламени пожирают другие области.

Якутия находится в эпицентре пожаров с весны. С начала сезона огонь уничтожил не менее восьми миллионов гектаров леса. Сейчас горят знаменитые "Ленские столбы", которые с 2012 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А пожары продолжают бушевать. Федеральную трассу Р-504 "Колыма", на которой перекрыто движение из-за сильных лесных пожаров, уже окрестили "Дорогой в ад". "Огненный шторм" покрыл порядка 80% лесной территории.

Везде огонь

Во власти огня — не только Центральная Россия, но и Подмосковье. В подмосковном Дмитрове лесной пожар распространился на площади 4,5 гектара. Ранее открытое крупное возгорание ликвидировали севернее микрорайона Опалиха в Красногорске. Из-за высокой пожароопасности с 12 до 19 июля в Подмосковье ограничили пребывание граждан и въезд в леса.

Фото © ТАСС / Максим Плотников

Опасности пожарам добавляет новое явление — "огненный" или, как его называют пожарные, "огневой шторм". Это ситуация, при которой разрозненные очаги пожара объединяются в один, и температура горения достигает 700 градусов. Сильный ветер и резкое изменение давления в эпицентре раздувают пожар как огромная турбина авиалайнера.

Специалисты по климату считают, что до половины всех случаев возникновения пожаров приходится на природные факторы: сухие грозы, засуха, незначительное количество осадков. Другая половина — это неумелое обращение людей с огнём. Чаще всего это происходит на фермерских участках из-за так называемого пала травы, который как раз и проводят, чтобы не было пожаров. Но часто это выходит из-под контроля. Огонь, как вышедшая из-под контроля цепная реакция, перебрасывается с земель сельхозназначения на леса. Срабатывает принцип домино, и пожар разрастается в геометрической прогрессии. Только на Дальнем Востоке, по данным МЧС, из-за действий людей случается восемь пожаров из десяти.

Происходящее всё сильнее напоминает о жарком лете 2010 года, когда по всей России горели торфяники и леса. Тогда огонь уничтожил более 120 деревень и посёлков, стерев с лица земли 2200 домов. В огне погибло 53 человека, 1187 обратились за медицинской помощью. Смертность (не от огня, а от сопутствующих факторов, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний) в тот год выросла до 700 человек в день вместо обычных 360–380 случаев. Полностью ликвидировать пожары тогда удалось только с наступлением первых холодов. Но тогда горела преимущественно Центральная Россия, сейчас география огненного ада шире.

Денег нет?

Другая причина происходящего — деньги. Точнее — их отсутствие. На ликвидацию пожаров в регионах выделяется 50% от необходимой суммы. Якутия в этом году получила только 289 млн 776 тыс. руб. на борьбу с пожарами, и на данный момент регион израсходовал уже больше 271,8 млн руб. Из федерального бюджета выделили ещё 378,97 млн руб., а в правительстве республики сразу уточнили, что почти вся сумма — 305 млн руб. — пойдёт непосредственно на тушение лесных пожаров.

Фото © ТАСС / Максим Слуцкий

В Рослесхозе уже посчитали, что в 2020 году общая площадь лесных пожаров в России составила 9,1 млн га. Согласно оценке Счётной палаты РФ, с 2015 по 2019 год их число увеличилось на 20,1%. В этом году площадь возгораний может оказаться ещё больше.

Но сгоревшие дома и поля — это только половина беды. В огне исчезает лес, и на его восстановление придётся потратить в разы больше, чем на тушение пожаров. По мнению специалистов, на полноценное восстановление уничтоженных лесов может понадобиться от 80 до 150 лет. Важным условием также является предотвращение новых пожаров. Восстановление пострадавших территорий там поделили на несколько этапов.

Минприроды планирует снизить ущерб от лесных пожаров на 40 % только к 2024 году. Сделать это планируют в рамках нацпроекта «Экология», однако эффективность этих мер будет понятна не сразу. Сейчас спрогнозировать развитие ситуации невозможно — леса продолжают гореть, а сумму ущерба, как и количество сгоревших до тла домов, посчитают не скоро. В Челябинской области, Якутии, Башкирии, Самарской области и других регионах страны уголовные дела по факту возникновения пожаров уже возбуждены.

Авторы Евгений Жуков