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Акулы набросились на звезду "Чудаков" прямо во время съёмок, окрасив воду вокруг него в алый цвет

В воскресенье на канале Discovery вышел специальный выпуск "Чудаков" — "Неделя акул". Каскадёры со стажем выполнили все трюки без инцидентов, но, когда очередь дошла до новичка, его пришлось спасать.

13 июля, 10:44

Кадр из видео © YouTube / Discovery

Ужасный случай произошёл с Шоном МакИнерни. Молодой человек, который недавно стал участником "Чудаков", должен был на вейкборде перелететь участок воды, кишащий голодными акулами. Вот только, соскочив с трамплина, мужчина потерял равновесие и грохнулся прямо к хищницам. Они тут же набросились на каскадёра, а одна успела укусить его за руку. Специалисты бросились на помощь Шону, вытащили его из воды и сразу наложили жгут. Всё это произошло под пристальным вниманием операторов.

Видео © YouTube / Discovery

Ветеран "Чудаков" Стивен Гловер в интервью со Стивом УиллДоу заявил, что травма МакИнерни была очень серьёзной и ему повезло, что он вообще остался жив. Также каскадёр добавил, что Шона "покалечило" и ему потребовалась операция по восстановлению сухожилий и двух артерий на руке.

Он бы был уже мёртв, если бы наши ребята не сработали так быстро, как они это сделали тогда. Чёрт, его покалечила акула! Прямо в специальном выпуске про акул!

Стивен Гловер

Фото © Twitter / steveo

Фото © Twitter / steveo

Но, несмотря на инцидент, сейчас состояние Шона уже стабилизировалось, его жизни ничто не угрожает. Мало того, сам мужчина отмечает, что никакой неприязни к акулам после травмы быть не может. Они всё-таки хищники, пишет Daily Mail

Теперь я в акулах разбираюсь. Раньше я думал, что есть шанс, что меня укусят, но я точно не был к этому готов. Я вообще не виню акул. Ну, то есть я сам попал к ним в гостиную прямо во время обеда

Шон МакИнерни

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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