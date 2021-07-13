Акулы набросились на звезду "Чудаков" прямо во время съёмок, окрасив воду вокруг него в алый цвет

В воскресенье на канале Discovery вышел специальный выпуск "Чудаков" — "Неделя акул". Каскадёры со стажем выполнили все трюки без инцидентов, но, когда очередь дошла до новичка, его пришлось спасать.