"Яжемать" из Татарстана отомстила землячке за злые комменты в ВК, отправив гроб с фото её сына
Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева уже несколько лет обеспечивает местных журналистов громкими инфоповодами. Своим очередным скандалом женщина вышла на новый уровень.
Утром 13 июля челнинку Ольгу Яковлеву у собственного подъезда ждал ужасный сюрприз. Рядом со входной дверью стояла обтянутая белой тканью крышка гроба, на которой висели фотографии её и сына с выколотыми глазами. Долго выяснять, чьих рук это дело, не пришлось. Виновница сама опубликовала снимки с места преступления на своей странице "ВКонтакте". Ей оказалась скандально известная "блогерша" из Набережных Челнов Агина Алтынбаева.
И это только НАЧАЛО. Всё только начинается. Фиона Чиканидзэ договорившись в тот раз в кафе и перед всеми в группах челнов 'что никогда больше не затронет детей' сдержала своё слово?!!!!!! НЕТ.
Фото © ВКонтакте / Агина Алтынбаева
Как рассказала Алтынбаева, конфликт с Яковлевой начался ещё зимой. В одной из групп "ВКонтакте" та назвала Агину и ее детей "маргиналами", пишет tatarstan24. Позже конфликт перешёл из соцсетей в реальный мир. Недавно Алтынбаева облила обидчицу зелёнкой, а закончилось всё крышкой гроба. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.
Ольга Яковлева. Фото © ВКонтакте / Агина Алтынбаева
Напомним, Агина Алтынбаева впервые попала на страницы российских СМИ еще в 2019 году из-за скандального видео, на котором видно, как она дала своему сыну порулить машиной на скорости 130 км/час. Ролик женщина лично опубликовала на своей странице "ВКонтакте". С тех пор публикации женщины в соцсети не раз становились предметами споров.
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