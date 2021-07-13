"Яжемать" из Татарстана отомстила землячке за злые комменты в ВК, отправив гроб с фото её сына

Утром 13 июля челнинку Ольгу Яковлеву у собственного подъезда ждал ужасный сюрприз. Рядом со входной дверью стояла обтянутая белой тканью крышка гроба, на которой висели фотографии её и сына с выколотыми глазами. Долго выяснять, чьих рук это дело, не пришлось. Виновница сама опубликовала снимки с места преступления на своей странице "ВКонтакте". Ей оказалась скандально известная "блогерша" из Набережных Челнов Агина Алтынбаева.

И это только НАЧАЛО. Всё только начинается. Фиона Чиканидзэ договорившись в тот раз в кафе и перед всеми в группах челнов 'что никогда больше не затронет детей' сдержала своё слово?!!!!!! НЕТ. Агина Алтынбаева

Фото © ВКонтакте / Агина Алтынбаева

Как рассказала Алтынбаева, конфликт с Яковлевой начался ещё зимой. В одной из групп "ВКонтакте" та назвала Агину и ее детей "маргиналами", пишет tatarstan24. Позже конфликт перешёл из соцсетей в реальный мир. Недавно Алтынбаева облила обидчицу зелёнкой, а закончилось всё крышкой гроба. Пострадавшая уже написала заявление в полицию.

Ольга Яковлева. Фото © ВКонтакте / Агина Алтынбаева