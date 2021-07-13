Бонус для антиваксера: теперь похороны бесплатно

Ну что ж, не только вакцинированные получают бонусы от государства. С 12 июля в Санкт-Петербурге компании, обслуживающие местные кладбища, будут хоронить умерших от коронавирусной инфекции бесплатно. Кроме того, они также обещают не брать деньги с родственников за услуги по транспортировке умерших из морга. Оплатить надо будет только гроб и венки.

Надо сказать, что мера временная и даже вынужденная. Из-за высокой смертности крематории не справляются, и гробы с умершими стоят по несколько дней на жаре в эдакой мёртвой очереди.