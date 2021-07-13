Бонус для антиваксера: теперь похороны бесплатно
Многие регионы вознаграждают своих ответственных граждан, сделавших прививку от коронавируса. О новом бонусе для антиваксеров — в реплике Александры Баязитовой.
Фото © ТАСС/Петр Ковалев
Ну что ж, не только вакцинированные получают бонусы от государства. С 12 июля в Санкт-Петербурге компании, обслуживающие местные кладбища, будут хоронить умерших от коронавирусной инфекции бесплатно. Кроме того, они также обещают не брать деньги с родственников за услуги по транспортировке умерших из морга. Оплатить надо будет только гроб и венки.
Надо сказать, что мера временная и даже вынужденная. Из-за высокой смертности крематории не справляются, и гробы с умершими стоят по несколько дней на жаре в эдакой мёртвой очереди.
Впрочем, ритуальщики на такой акции не прогадают: по статистике, их выручка во время коронавируса выросла на 30%, в то время как другие отрасли терпят убытки. Сроки акции они не называют, и она будет продолжаться, пока ситуация не стабилизируется. Ну что ж, бонус достойный: не хочешь бесплатной вакцины, получи бесплатные похороны.
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