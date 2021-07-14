Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии
Российский президент уверен, что партнёрство между РФ и Францией является взаимным интересом двух народов.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии — национального праздника в республике. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", — подчеркнул в поздравлении глава РФ.
В телеграмме Путин выразил уверенность в том, что в области взаимных интересов Москвы и Парижа находится развитие конструктивного двустороннего диалога, партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности. Как отметил президент, это бы способствовало укреплению стабильности и взаимопонимания на европейском континенте.
Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что Франция заинтересована в более доверительных отношениях между Евросоюзом и Россией.
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