Путин поздравил Макрона с Днём взятия Бастилии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии — национального праздника в республике. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", — подчеркнул в поздравлении глава РФ.

В телеграмме Путин выразил уверенность в том, что в области взаимных интересов Москвы и Парижа находится развитие конструктивного двустороннего диалога, партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности. Как отметил президент, это бы способствовало укреплению стабильности и взаимопонимания на европейском континенте.