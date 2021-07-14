Трёхкратный чемпион мира Сергей Фёдоров стал главным тренером хоккейного ЦСКА

Трёхкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров назначен главным тренером ХК ЦСКА. На этом посту он сменил Игоря Никитина, который брал с клубом Кубок Гагарина 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте армейцев.

"По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Фёдоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведённые в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", — сообщил президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.