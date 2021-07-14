Трёхкратный чемпион мира Сергей Фёдоров стал главным тренером хоккейного ЦСКА
При этом в клубе он работает с 2012 года, а последние восемь лет легенда отечественного хоккея занимала пост члена наблюдательного совета красно-синих.
Фото © ПХК ЦСКА
Трёхкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров назначен главным тренером ХК ЦСКА. На этом посту он сменил Игоря Никитина, который брал с клубом Кубок Гагарина 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте армейцев.
"По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Фёдоров. Клуб благодарит Игоря Никитина за проведённые в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", — сообщил президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович.
Отметим, что Фёдоров трижды становился чемпионом мира и три раза брал Кубок Стэнли, а также является призёром Олимпиады 2002 года. Спортсмен — первый русский игрок, который набрал 1000 очков в НХЛ.
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