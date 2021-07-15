Превращается в Аршавина: Экс-жена футболиста Мамаева пожаловалась на бывшего мужа Бывшая супруга скандально известного футболиста Павла Мамаева Алана решила не молчать и откровенно рассказала своим подписчикам в "Инстаграме", как ведёт себя спортсмен после развода. 14 июля, 21:40 Фото © youtube.com/Super

Полтора месяца назад Алана Мамаева дала откровенное интервью ютуб-каналу " Алёна, блин" , где призналась, что она с футболистом рассталась в хороших отношениях, они не делят имущество и обоюдно воспитывают двоих детей. Однако сейчас Павел полностью изменился: отказывается платить алименты, готовится переписать имущество на родственников и говорит детям плохое о матери. Алана даже боится, что футболист заберёт у неё их совместную дочь.

История любви Павла и Аланы началась в 2011-м. Именно тогда пара познакомилась в кафе, а спустя два года футболист и модель официально поженились. Спортсмен был настолько влюблён, что согласился усыновить её сына Алекса от первого брака с чемпионом по кикбоксингу Александром Липовым. Позже у пары родилась девочка Алиса.

Алана всё время поддерживала скандального футболиста. Даже после громкой истории с избиениями чиновника Дениса Пака и водителя телеведущей Первого канала, которая закончилась тюремным заключением спортсменов, она ждала его. Несмотря на то что на видеокадрах в кафе, где произошла одна из драк, Мамаев и Кокорин развлекались в компании других девушек.

Но вторую измену на сборах "Ростова" в Испании она футболисту не простила и подала на развод, который суд одобрил в апреле этого года. Теперь же бывшие супруги не могут прийти к соглашению по нескольким вопросам. Это и вынудило Мамаеву откровенно рассказать о разводе. Она ответила на все вопросы подписчиков в "Инстаграме". Получилась большая женская исповедь.

— Человек не сдержал своё слово, а я опять поверила. Приходится подавать на алименты. Его адвокат вышла к моему адвокату с предложением "в мирном порядке платить алименты в 150 тысяч рублей" или судиться и получить прожиточный минимум в 12 тысяч, так как у футболистов непостоянные контракты, — призналась Мамаева. — Никогда не замечала у него такой дикой жадности. Сейчас он заставляет меня присылать ему чеки "читабельные" за продукты. А крайний случай: прислала два разных чека. Ответ: "Мои дети столько не едят".

Футболист даже хотел забрать у женщины детей. — Бывший муж решил, что дети должны жить с няней в его квартире, а я — просто приходить в гости! И поэтому мне пришлось отказаться от няни и водителя, чтобы жить со своими детьми, — заявила Мамаева. — Но после того как он пьяный позвонил дочке и наговорил гадостей про маму, она с ним и говорить не хочет. Он виделся с детьми сколько хотел. Сейчас он на сборах и после планирует встречу с детьми. Мой единственный страх — это чтобы у меня не выкрали обманом ребёнка.

При разводе пара не стала делить имущество, но теперь экс-супруга футболиста хочет разобраться и с этим. — Обязательно подам на раздел имущества. Думаю, он уже к этому подготовился и всё переоформил… Классика. Я поняла, что хорошее отношение принимают за страх и слабость. А ведь хотелось нормально разойтись.

На вопрос подписчика, что же такого случилось с Павлом, Алана ответила следующее: — Не знаю. Превращается в Аршавина, хотя нет — хуже! Возможно, он так переживает смерть отца… Тот меня никогда не любил. До сих пор не могу поверить, что всё это делает человек, с которым я прожила восемь непростых лет. Простила измену, дождалась из тюрьмы, приняла его и всячески пыталась реабилитировать его в глазах общественности, говоря, как он изменился и какой он хороший отец. Ну ничего, и это переживу, — заключила Алана.

А как дела у Кокорина?

В Сети активно обсуждают и разлад в семье закадычного друга Мамаева Александра Кокорина. Жена игрока "Фиорентины" Дарья Валитова в сториз призналась, что её предали.

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— Тяжёлый и болезненный урок. Придёт время, и я расскажу об этом открыто как никогда. Сегодня мне пусто и больно. Есть вещи, которые невозможно держать в себе. Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, механизмы перестают работать и наступает холод, — призналась Валитова, не раскрывая при этом никаких подробностей.

Следом они с Александром отписались друг от друга в "Инстаграме".

Сейчас Дарья с сыном Майклом отдыхает на курорте, а футболист в Италии готовится с командой к старту нового сезона.

Авторы Галина Глазко