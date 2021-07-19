Xiaomi, Samsung или Sony: Какой телевизор купить в 2021 году Бюджетный сегмент — самый сложный при выборе устройств. Здесь потребители всегда хотят выбрать лучшее за минимальную стоимость. На какие характеристики обратить внимание, чтобы не пожалеть о покупке? 18 июля, 21:40 Фото © Shutterstock

Сколько стоит хороший телевизор?

Цены на телевизоры зависят от многих параметров: тип матрицы, страна производства и многое другое. Но чаще всего на стоимость влияет диагональ устройства.

"Кухонный" телевизор (диагональ до 32 дюймов) обойдётся в 20–30 тысяч рублей. Универсальный телевизор для более просторных комнат (32–50 дюймов) дороже — его цена примерно 30–40 тысяч рублей. Телевизор с диагональю экрана более 50 дюймов в бюджетном сегменте не найти, производство таких панелей стоит слишком дорого.

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Выбрать недорогой и качественный телевизор просто. Вот несколько параметров, которыми должно обладать такое устройство:

разрешение — от Full HD при диагонали меньше 40 дюймов, от 2К при диагонали больше 40 дюймов. С такими параметрами плотность пикселей останется высокой, а изображение будет чётким;

HDMI — 2.0. Версия 2.1 нужна для полной совместимости с приставками PlayStation 5 и Xbox Series X. С ней телевизор воспроизводит игры с параметрами 4К 120 fps;

HDR — 10+. Самый совершенный стандарт из применяемых. Лучше него только Dolby Vision. Пока нет необходимости переплачивать за этот стандарт;

память — 1 Гб оперативной и 8 Гб встроенной. С таким объёмом система сможет распределять данные так, чтобы Smart TV работал без сбоев.

Топ телевизоров на рынке

Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition. Телевизор официально не продаётся в России, но достоин внимания благодаря современному и эстетичному дизайну. Тончайшие рамки, которые почти не видно, позволяют использовать до 90% полезной площади. Параметры экрана стандартные для "кухонного" телевизора: диагональ 40 дюймов, разрешение 1920 x 1080 пикселей, частота обновления 60 Гц. Присутствует HDMI 2.1, впрочем, он бесполезен с экраном Full HD 60 Гц. А вот звук — плюс устройства. Внутри установлены динамики с мощностью 20 Вт и многоканальным звуком без потери качества DTS-HD, есть разъём 3,5 мм для наушников. Цена — 25–30 тыс. рублей с доставкой из Китая.

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Sony KDL-32WD603. Телевизор вышел в продажу три года назад. За это время он подешевел, но не утратил актуальности. К плюсам модели относятся экран IPS, Smart TV. Единственный минус — разрешение HD, впрочем, картинка даже с таким уровнем пикселей качественная. Отдельного внимания заслуживает эргономичность, что удобно при установке и переносе из одной комнаты в другую. Параметры корпуса — 48 х 73, 5 х 17,4 см, вес — всего 5,2 кг. Цена — 27 тыс. рублей.

LG 32LJ500V. Ещё один "кухонный" телевизор. Один из главных плюсов — цена. Всего 15–17 тыс. рублей. К главным достоинствам относится дизайн: рамка тонкая, опора на две миниатюрные ножки или крепление VESA. Диагональ 32 дюйма, разрешение Full HD, цветопередача качественная. Из коробки телевизор поддерживает стандарт эфирного цифрового телевидения DVB-T2. К минусам относится малое количество портов и отсутствие аудиоразъёмов, наушники напрямую к телевизору не подключить.

LG 50UK6300. Хороший телевизор для большой комнаты — спальни или гостиной. Характеристики экрана на уровне: диагональ 50 дюймов, разрешение 4К (3840 х 2160 пикселей), частота обновления 100 Гц. Главный плюс модели — поддержка HDR10 и HLG (Hybrid Log-Gamma) — двух стандартов широкого тонального диапазона. Особое внимание уделено широте угла обзора — даже под хорошим углом цветопередача не искажается, изображение не тускнеет. Операционная система — webOS.

Samsung UE50NU7092. Ещё один неплохой телевизор с поддержкой 4К. Диагональ экрана 50 дюймов (3840 х 2160 пикселей). Главное достоинство модели — ОС Smart TV, основанная на программном обеспечении Tizen 4.0. Операционная система Samsung — одна из лучших на рынке умных телевизоров и позволяет обойтись без большого количества кнопок на пульте. Стоимость — 37–39 тыс. рублей.

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TCL 50C717. Один из самых привлекательных QLED-телевизоров на рынке по соотношению между ценой и качеством. Диагональ 50 дюймов, поддержка Ultra HD 4K и разрешение 3840 x 2160 при формате экрана 16:9. Главные плюсы — хороший звук на 20 Вт, операционная система Android 9 Pie, три порта HDMI и два порта USB. Стоимость — 30 тыс. рублей.

PHILIPS 43PUS7805/60. Приличный телевизор с хорошим разрешением, однако его диагональ только 43 дюйма. Разрешение 3840 x 2160, три порта HDMI и два порта USB, а встроенный плеер без проблем справляется практически с любым интернет-контентом, включая 4К/60fps. Недостатки — сложное меню со множеством глубинных настроек и не самая выдающаяся частота — всего 50 Гц. Но всё это компенсируется ценой — 27 тыс. рублей.

Каждый из представленных выше телевизоров имеет свои достоинства и недостатки, однако выбор в пользу той или иной модели лучше делать прямо в магазине. Демонстрационные образцы позволят сравнить качество картинки и выбрать модель исходя из собственных предпочтений.

Авторы Сергей Андреев