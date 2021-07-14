Как Центробанк потерял 15 млрд долларов

Российский Центральный банк активно скупает доллары, ослабляя национальную валюту, — слабый рубль очень выгоден как экспортёрам, так и российскому бюджету. Ведь нефть, металлы и другое сырьё продаются в долларах, а тратят их внутри страны в рублях. По расчётам экспертов, если бы ЦБ не делал этих валютных интервенций, то курс бы составлял где-то 65 рублей за один "зелёный".

Но вот загадка: при скупке с рынка долларов наших золотовалютных резервов становится всё меньше и меньше. Так, в конце весны этого года они составляли 605,9 млрд долларов, а на начало июля уменьшились до 590,7 млрд. Куда делись 15 миллиардов?