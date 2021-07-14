Как Центробанк потерял 15 млрд долларов
Центробанк активно скупает доллары, ослабляя рубль. О том, почему при скупке американской валюты в резервах её становится меньше, — в реплике Александры Баязитовой.
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
Российский Центральный банк активно скупает доллары, ослабляя национальную валюту, — слабый рубль очень выгоден как экспортёрам, так и российскому бюджету. Ведь нефть, металлы и другое сырьё продаются в долларах, а тратят их внутри страны в рублях. По расчётам экспертов, если бы ЦБ не делал этих валютных интервенций, то курс бы составлял где-то 65 рублей за один "зелёный".
Но вот загадка: при скупке с рынка долларов наших золотовалютных резервов становится всё меньше и меньше. Так, в конце весны этого года они составляли 605,9 млрд долларов, а на начало июля уменьшились до 590,7 млрд. Куда делись 15 миллиардов?
Мне кажется, что ответ простой: ЦБ их просто проиграл на бирже. Ведь в структуре наших резервов доллар занимает где-то 20%, остальное — это золото, юани, евро и другие активы, которые как раз летом и стали дешеветь. А так как общий объём "кубышки" традиционно считается в американской валюте, то пришлось зафиксировать убытки. Такая вот невыгодная дедолларизация.
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