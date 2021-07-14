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Лучший игрок Евро-2020 Доннарумма стал игроком ПСЖ

Ранее вратарь объявил о том, что покидает родной для себя "Милан", в составе которого он дебютировал в большом футболе.

14 июля, 17:59
<p>Фото © PSG</p>

Фото © PSG

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который был признан лучшим игроком Евро-2020, перешёл в ПСЖ.

По данным пресс-службы французского клуба, контракт был подписан до 30 июня 2026 года. В ставшем для него родном "Милане" Доннарумма провёл 215 матчей в "Серии А".

"Я рад быть частью этого огромного клуба. Я чувствую себя готовым принять этот новый вызов и продолжать расти здесь. С ПСЖ я хочу выиграть как можно больше и порадовать болельщиков", — отметил голкипер.

Лучшим игроком Евро-2020 признан вратарь сборной Италии Доннарумма

Лучшим игроком Евро-2020 признан вратарь сборной Италии Доннарумма

Добавим, что Доннарумма стал героем финального матча Евро-2020 против Англии, где он сумел взять два послематчевых пенальти.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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