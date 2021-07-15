"Самое главное, что сказал нам Бог, — СМЕРТИ НЕТ": Что рассказывал Пётр Мамонов читателям Лайфа о Боге, любви, людях и жизни "Можно верить, что ты — презерватив, а можно верить, что ты — сын Бога. Выбирай, человек! Воля Божия на то, чтоб мы трудились над собственным сердцем", и другие высказывания музыканта. 15 июля, 16:52 Фото © ТАСС / Джавахадзе Зураб

70-летний артист был доставлен в больницу с диагностированным коронавирусом в конце июня, спустя 15 суток в коме он скончался. За два года до этого Пётр Мамонов писал для Лайфа колонки, отвечая на вопросы читателей. Мы решили повторить его беседы, читайте высказывания ушедшего поэта о любви и поисках Бога в окружающем мире. Свои ответы Пётр Николаевич набирал на печатной машинке "Ундервуд", бережно и трепетно собирал его ответы Алексей Нарицын.

О Боге и любви

— Каким будет христианство в недалёком будущем, с развитием технологий, гаджетов и Интернета? — "…претерпевший до конца спасётся". Евангелие.

— Христос пришёл на землю, чтобы на своей крови основать Церковь. "Кому Церковь не мать, тому Бог не отец", — говорит один святой. Церковь, по слову Алексея Ильича Осипова, профессора духовной академии, есть сообщество людей, стремящихся жить по Евангелию. А Евангелие написано не людьми, а Духом Святым, Который водил рукой людей. Вот в чём дело. Если мы в это не верим, это, как теперь говорят, наши проблемы

— В хорошем фильме "Вердикт" замечательный Пол Ньюман говорит такой текст: "Если будем поступать так, как будто имеем веру, вера придёт". Мне эта мысль, эти слова очень помогают. Потом, не будем бояться сомнения — нормальная вещь для нас, слабых. Я просто стараюсь почувствовать вкус этой новой жизни по вере в Бога и вижу: да, это самое сильное из всего, что есть! Я этого хочу. P. S. Писал вам ответ, и рис сгорел на плите. Это что? Бог сделал? Это я сам. У Бога всё только хорошее, замечательное

— Библию читаю, к стыду своему, очень мало. Евангелие — да. А Ветхий Завет совсем не знаю. Очень плохо! Библия в переводе — это КНИГИ — все — Священное Писание. Евангелие же читаю каждый день, но совсем понемногу. Говорят, важно не количество, а чтобы что-нибудь оставалось в голове, в сердце. Главное в сердце. Общение с Богом одно — молитва. А о молитве написаны целые тома, не мне вам расcказывать. Внимание — душа молитвы, — говорят нам мудрые. P. S. Мне как-то один друг-автогонщик рассказал, что про прохождение поворота написаны целые книги. Вот так-то! Дорогая Ки

— Воля Божия на то, чтоб мы трудились над собственным сердцем. Если будем стараться, Бог увидит это и обязательно поможет

— Любовь — это вершина всех добродетелей. Даже святой Серафим Саровский не мог бы сказать, что достиг любви в полноте, хватит. Поэтому мудрые нас учат начинать не с любви, а с очищения сердца от греха, греховных желаний, мыслей. Цветы ставят только в чистую вазочку, правда? Так и мы, если приготовили наше сердце, нашу "вазочку", то Бог может дать нам этот великий дар любви. Любовь, её присутствие нельзя заслужить, ей можно только соответствовать. Любовь невозможно сохранить или приумножить без помощи Божией, потому что она всегда (если речь идёт о подлинной, жертвенной любви) дар Святого Духа, дар благодати.

Если очистим сердце, будем очень просить (молиться), Святой Дух придёт и "очистит от всякие скверны", даст любой и другие свои удивительные дары: милосердие, сострадание, веру, терпение... Ещё надо помнить про "закон брошенного камня". Камень или летит вверх, или падает вниз, не стоит на месте. Поэтому трудиться придётся всегда. Сначала это трудно даже представить, а начнёшь делать — становится прекрасной привычкой.

— Бывает верующий человек или человек неверующий. Когда у меня не было веры, я пытался себя "успокаивать" всеми возможными способами, но никак не успокаивался. Вот я и подумал в 45 лет, наверное, ищу не там. Когда стало совсем невыносимо, я стал искать смысла этой жизни. Искать изо всех сил. Что это за Бог? Кто Он? Что они там в этой церкви делают? Может, они сумасшедшие? Купил молитвослов, начал читать. Из всех молитв три мне очень понравились... И пошло-поехало

"Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна (напрасна), — говорит апостол Павел, поумнее нас с тобой человек был. Мы, христиане, верим в "воскресение мёртвых и жизнь будущего века". Верим в то, что обещал нам Бог. В то, что все воскреснут. В вечную жизнь. Что это такое? Об этом написаны целые книги. Самое главное, что сказал нам Бог, что СМЕРТИ НЕТ!

"Дорогу осилит идущий". Для начала советую прочитать Евангелие — книгу, которую до сих пор издают самыми большими тиражами в мире. Для общего образования хотя бы. И ещё: — К пустому колодцу за водой не ходят, — говорит народ. P. S. Хорошая книга на эту тему: Осипов Алексей Ильич "Жизнь после смерти".

Мамонов в ответ на вопрос читателя, ушла ли религия из современной жизни: — Нельзя рассказать вкус ананаса. Его надо попробовать! P. S.: B переводе слово "религия" означает "связь с Богом". Подставьте в ваш вопрос вместо слова "религия" этот перевод. Что получится?







— Повторяю вам в помощь слова мудрых. Все ростки, все дары любви — это дары благодати Святого Духа. Сам человек, как ни напрягайся, ничего поделать с собой не может. Чтобы привлечь Благодать, необходимы ЧЕТЫРЕ непременных условия: молитва, чтение Священного Писания, добрые дела, причащение Святых Тайн. Если это соблюдено, может быть, Господь по своей милости (Господи, помилуй!) придёт и Сам поселится в нашем сердце, тогда и будет нам и всем вокруг нас тепло.

О людях

— На самом деле всё — вопрос веры. Можно верить, что ты — презерватив, а можно верить, что ты — сын Бога. Выбирай, человек!

— Мудрые говорят: "Уверенность стоящего и отчаянье лежащего одинаково пагубны для нашего спасения". Богу важен не результат, а вектор, движение. Важен "зазор" между тем, какие мы есть на самом деле и какими постарались, а всё-таки хоть немного и были, а может, даже стали. Поэтому наше дело — идти. Не получается — это нормально, это мы-то самые и есть.









— Как вы относитесь к феминисткам? — Замысел Божий о человеке — это семья. Семья как домашняя церковь, где муж — священник (глава), жена — дьякон (помощник), дети — народ Божий. Всё остальное мы придумали сами.

— Можно ли победить коррупцию, или это неизбежное зло, таящееся в самой природе человека? — "Блаженнее давать, чем брать", — говорит нам апостол Павел. — Это должно поселиться в сердце человека. Изменение сердца в эту сторону (т.е. покаяние) — единственный продуктивный путь. Этим и занимается наша Церковь.

О воспитании и детях

— Воспитание человека, христианина — да это вообще главное дело нашей жизни! Особенно женщины, матери. Это великий и сложнейший труд! И очень многоплановый. А вы хотите, чтобы я в двух словах вам рассказал, — это невозможно. Мой личный опыт такой. Моя мама на меня жизнь положила. Плоды? К пятидесяти годам что-то еле-еле стало прорастать. Вы очень хорошо сказали "помочь человеку стать Человеком". Ведь слово "образование" означает не сумму знаний, а приведение человека к какому-то образу. К какому же? К образу Христа. Как говорят отцы, надо бы нам вести "христоподражательную жизнь". Христос явил себя людям как человек. Показал, каким может быть каждый из нас. И должен. Таким, как Он. Помоги вам Бог!

Об истории

— Период истории, как говорят отцы у нас, — последние времена. Т.е. последние перед вторым пришествием Христа, перед концом этого мира. Цель христианина — это спасение души. И правителя, и простого гражданина. Поэтому давайте спросим иначе: — Как спастись в последние времена? Святые отцы нам отвечают: — Безропотным терпением скорбей. И подвиг этот, говорят они, будет выше всех наших подвигов благочестия

— Всегда всё было "не в порядке". Времена всегда трудные и страшные. Но, с нами Бог! Когда Христос пришёл на Землю, Он даже рабство не отменил. А уж Он-то смог бы организовать самый лучший "порядок"! Он сказал: "Царство моё не от мира сего". Вечность, она гораздо длинней, чем 70–80 лет на земле. В этом всё дело.

О культуре

— Интернетом я не пользуюсь. Из перечисленных отца Андрея Ткачёва слушаю с удовольствием. Читать советую Чехова Антона Павловича. Великий и истинно христианский писатель для меня! Остальное как-то всё ушло. В молодости я читал всю русскую классику. У родителей была хорошая библиотека, я ложился на диван, смотрел на книжный шкаф и думал: — Вот это всё я прочту!







— Из фильмов: P. S.: Про любовь предпочитаю "Гром небесный" с Жаном Габеном.

А.С. Пушкин сказал как-то: "Я с отвращением листаю жизнь свою, но строк позорных не смываю". С сожалением, а иногда с отвращением я отношусь больше к своим некоторым песням. Кино — это режиссёрское искусство, ответственность актёра за тот или иной образ меньше, на втором плане. Больше всего я лично люблю фильм "Остров". У меня там к себе меньше всего претензий, хотя они, конечно, есть

"Литература — это образ жизни", — сказал А.А. Блок. Я всё время так живу, и поэтому неминуемы плоды. Какого качества плоды? Это вопрос многолетних раздумий, проб и ошибок. Хороший совет дал нам великий Фолкнер. "То, что нравится в своём произведении больше всего, то и надо вычёркивать". Есть о чём подумать

О сексе

— Сколько женщин должно быть у мужчины? — Хотите четыре жены — надо принимать ислам. Хотите одну — православие. Но прежде чем выбрать, посмотрите, как где дело обстоит по остальным вопросам.

Авторы Петр Мамонов