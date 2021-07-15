Европейский суд признал обязательную вакцинацию законной

Серьёзный удар по противникам обязательных прививок нанёс Европейский суд по правам человека. Он признал обязательную вакцинацию детей в Чехии "необходимой в демократическом обществе".

Сразу отметим, что иск был подан несколько лет назад — ещё до пандемии коронавируса. Родители пытались оспорить установленные чешским законодательством обязательные прививки для детей от девяти заразных болезней. Мотивировали они свою претензию тем, что это нарушает право на частную жизнь.

Однако суд, учитывая и современную ситуацию, отметил, что вакцинация, в том числе от ковида, может быть обязательной и это не нарушает права граждан. В своём решении суд указал: "Привиться — означает защитить не только себя, но и тех, кто по медицинским показаниям сделать этого не может".