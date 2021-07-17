Нетрезвый или неумелый полёт: В авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке могут обвинить экипаж Официальное расследование авиакатастрофы Ан-26 "Камчатского авиационного предприятия" может привести следователей к самым неожиданным выводам. 16 июля, 21:40 Фото © ТАСС / Верещака Елена

Невозможная посадка

В деле о крушении пассажирского самолёта Ан-26, разбившегося 6 июля в 10 километрах от аэропорта Палана, постепенно появляются новые данные. Из расшифровки переговоров диспетчера и данных о траектории снижения самолёта стало известно, что после пролёта точки Мануб (контрольной точки перед пунктом обязательного доклада) экипажу нужно было особым курсом пройти специальную контрольную точку с радиомаяком, после которой они могли спокойно снижаться до взлётно-посадочной полосы. Этот манёвр экипаж Ан-26 должен был выполнить на низкой скорости, однако почти сразу всё пошло не по плану.

Данные полёта и расшифровка переговоров с диспетчером говорят о том, что во время одного из манёвров диспетчер предупредила экипаж о сходе с траектории и попыталась вернуть самолёт обратно на глиссаду. Перед пролётом "сигнальной" мачты приводного маяка диспетчер дала команду выставить давление по уровню аэродрома — это необходимо, чтобы высотомер самолёта мог правильно определять положение машины в воздухе. Но вместо снижения по курсу самолёт резко "ушёл" на север от аэродрома и отклонился от траектории посадки примерно на пять километров. Траектория захода на посадку в Палане совершенно другая — она проходит с запада на восток (слева направо), и что послужило причиной для резкого "отскока" вверх по карте, сейчас выясняют следователи и специалисты по расследованию авиакатастроф. После того как лётчики поняли, что "промахнулись" мимо взлётной полосы, борт начал резко разворачиваться влево и постепенно уходить в сторону моря.

Пассажирский самолёт Ан-26, пропавший на Камчатке. Фото из архива. Фото © ТАСС / Суров Александр

После отворота и серии манёвров экипаж доложил диспетчеру о снижении до высоты в 600 метров. Эта процедура для максимального контроля поделена на несколько этапов: сначала командир борта запрашивает снижение и получает добро, затем проводит манёвр и занимает высоту, а уже потом докладывает, что занял затребованную высоту, и полёт продолжается в обычном режиме.

В случае с Ан-26 экипаж выполнил только первый этап, а дальше начались странности: пилоты доложили о снижении до высоты в 600 метров, однако не только не сообщили о занятии высоты, но и вообще перестали запрашивать данные для дальнейшего снижения. Собеседники Лайфа из гражданских авиакомпаний отмечают: такое могло произойти, если самолёт внезапно потерял высоту и "свалился" значительно ниже заранее согласованных 600 метров, а у лётчиков не оставалось времени на доклады — они пытались набрать высоту и спасти пассажиров.

Последний контакт

Данные параметрического самописца не показали изменений режимов полёта — самолёт снижался со скоростью 340 километров, и лётчики, судя по нетронутым закрылкам и невыпущенному шасси, либо забыли, на какой находятся высоте, либо были сбиты с толку неисправными приборами. При этом посадочная скорость Ан-26 — всего 190 километров в час. Это значит, что лётчики летели практически "на полном ходу" и о подготовке к посадке речи в момент столкновения не шло. Самолёт был построен ещё в 1982 году, его сертификат лётной годности истекал в последний день лета 2021 года. Однако версию о технической неисправности практически сразу исключили из числа наиболее вероятных — на состояние воздушного судна не жаловались ни командир, ни наземные службы аэропорта.

Эксперты, бывшие и действующие пилоты полагают, что в какой-то момент из-за плохой видимости и разворота над Охотским морем самолёт оказался ниже уровня скал — аэропорт Палана находится почти возле берега, и зайти на него со стороны моря ещё раз пилоты, скорее всего, решили из-за низкой облачности.

Примерно за одну минуту до столкновения между диспетчером и экипажем состоялся последний радиоконтакт. Диспетчер "башни" аэропорта Палана сообщила экипажу о пеленге 320°, а экипаж — об удалении от аэропорта на девять километров. Бывший и действующие пилоты отмечают, что, скорее всего, ошибку при заходе на посадку члены экипажа даже не успели осознать — самолёт резко "вынырнул" из облачности и врезался в гору.

Месть атмосферы

Фото © ТАСС / МЧС России

Источники Лайфа в гражданской авиации, летавшие над Камчаткой, отмечают, что командир Ан-26 мог спланировать опасный манёвр — сделать "нырок" под низкую облачность, добраться до Большой земли и затем, сделав "горку" вверх, зайти заданным ему курсом прямо на взлётно-посадочную полосу. Но доказать или опровергнуть эту версию смогут только следователи и специалисты Международного авиационного комитета.

Другая — малообсуждаемая, но вполне вероятная причина трагедии — внезапная, крайне сильная турбулентность. Это явление, которое часто наблюдали другие лётчики при снижении над океанами и крупными атмосферными фронтами, пилоты называют "воздушный карман". Если говорить простым языком, то всё выглядит так: восходящие и нисходящие потоки воздуха "бросают" самолёт в разные стороны. Если поток воздуха имел достаточную силу, то он вполне мог сбросить самолёт с высоты в 750–800 метров ниже уровня скал, вытянуть из которого Ан-26 лётчики уже не смогли.

Эхо другой трагедии

Трагедия в Палане не первая в истории Дальнего Востока России. В 2012 году при заходе на посадку в этот же аэропорт разбился Ан-28 и причиной также стало нарушение схемы захода на посадку. Следствие установило, что в крови обоих членов экипажа содержался алкоголь. В результатах расследования этой трагедии фигурируют похожие фразы. В отчёте МАК по этой аварии сказано:

"...для этого борт выполнял разворот влево, намереваясь пересечь береговую черту и выйти из облачности над водной поверхностью Охотского моря, с дальнейшим визуальным заходом на посадку правым доворотом". То есть о схеме резкого захода на посадку через левый разворот и пролёт вдоль береговой линии пилоты гражданской авиации хорошо знали и, судя по всему, часто пользовались ей при плохой погоде.

Точка в расследовании с авиакатастрофой Ан-26 в Палане будет поставлена ещё не скоро. На главный вопрос, связанный с причиной резкого снижения борта, ответа от следствия и членов экспертной группы пока нет. От удара самолёт разорвало на мелкие фрагменты. Погибли все находившиеся на его борту 28 человек — 22 пассажира и 6 членов экипажа.

Авторы Сергей Андреев