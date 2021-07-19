Звезда Героя за секретный бой: Как 48 пограничников отбили атаку 250 боевиков История этого боя на границе давно обросла легендами и мифами и вошла в учебники по военной и тактической подготовке многих стран мира, включая США, Великобританию, Израиль и Канаду. 18 июля, 21:40 Фото © Кулундийский-район.рф

Брошенный погранотряд

Поздней ночью 13 июля 1993 года территорию 12-й заставы Московского погранотряда на таджикско-афганской границе накрыл шквальный огонь. Дозорные, не успевшие предупредить спящих товарищей о нападении, были убиты практически мгновенно. Собравшись наспех и организовав круговую оборону, пограничники приняли бой. Ночная атака стала самой масштабной за последние полгода — территорию погранзаставы с нескольких сторон обступали боевики, одетые в чёрную униформу.

Погранзаставы, размещённые в Таджикистане ещё во времена СССР, долго служили надёжным щитом от набирающих масштабы неприятностей Средней Азии — наркотрафика и перемещения террористов из соседних Пакистана и Афганистана. Тем более в условиях, когда в Таджикистане разгорелась гражданская война и Душанбе фактически не мог самостоятельно контролировать границу с Афганистаном, через которую исламисты регулярно пытались прорваться. С весны 1993 года атаки на российских пограничников, по сути, оказавшихся главной помехой для боевиков, стали регулярными. За несколько месяцев были совершены нападения на 9-ю, 15-ю и 16-ю заставы.

12-я застава. 2012 год. Фото © Wikipedia

12-я застава долгое время оставалась нетронутой — её боевики по непонятным причинам постоянно обходили стороной. Даже небольших обстрелов практически не происходило — редкие курьеры с оружием попадались в руки патрулей, но до крупных стычек и активной — многочасовой — стрельбы дело не доходило. Из-за этого бойцов погранотряда коллеги называли "поцелованными". Но за несколько суток до нападения пограничникам поступает странный приказ — командование распорядилось отказаться от патрулирования территории и размещения засад на маршрутах движения боевиков. Все боеприпасы для БМП и тяжёлое вооружение приказали перенести на склад — в здание, которое почти сразу взорвали напавшие на заставу террористы.

Гарнизон в ружьё

Фото © ТАСС / AP / Rahmat Gul

Первоначальный план боевиков был прост: подойти к заставе под покровом ночи и попытаться проникнуть за охраняемый периметр без единого выстрела. Но после того как их заметили дозорные, начался настоящий штурм — для быстрого слома оборонительных рубежей террористы применяли пулемёты, гранатомёты и миномёты, которых хватило бы на пару батальонов и захват небольшой страны.

Бывшие и действующие офицеры отмечают: изучить заставу изнутри боевики не могли, но с разведкой им кто-то помог. Почти сразу после начала обстрела из гранатомёта подбили единственную БМП, хотя машина стояла в гараже и даже не была заряжена. Огонь был настолько плотным, что почти сразу погибло несколько опытных офицеров, прошедших не одну горячую точку, — их, судя по воспоминаниям участников боя, быстро вычисляли в толпе военных и уничтожали в первую очередь. Среди погибших в самом начале боя оказался начальник заставы Михаил Майборода. Осознав, что старшего уже не спасти, командование заставой принял его заместитель — лейтенант Андрей Мерзликин.

Развалины 12-й заставы, напоминающие о трагедии в 1993-м. Фото © ТАСС / Сергей Жуков

Почти сразу после того, как Мерзликин принял командование и провёл перекличку, начался новый обстрел — боевики снова идут в атаку и "укладывают" на территорию части 120-миллиметровые мины из миномётов, то ли подаренных им заботливыми западными кураторами, то ли вывезенных из Афганистана под видом металлолома. К обеду 13 июля Мерзликин понял: силы слишком неравны, рано или поздно боевики сомнут заставу численным превосходством. Чтобы сохранить жизни тем, кто остался, лейтенант приказал собрать боеприпасы и срочно готовиться к прорыву.

Незадолго до этого Мерзликин доложил командованию о происходящем и в его сторону отправили резервную группу под командованием капитана Андрея Евшина. Сил на прорыв у защитников заставы почти не оставалось — к стрессу от нападения прибавилась чудовищная жара. В тот день в районе было +40 градусов в тени. Выждав немного времени и собравшись с силами, группа Мерзликина пошла на прорыв — через 30 минут короткой перестрелки пограничникам удалось выйти из окружения и начать продвижение к своим. Без еды, воды и почти без патронов — у защитников границы было по три магазина к автомату, что в условиях интенсивного боя едва могло хватить на пару часов.

Добираться до своих пришлось из последних сил. Через несколько часов изнурительного бега измождённые пограничники увиделись с резервной группой. Встречать уцелевших в страшной мясорубке прилетел начальник 117-го Московского погранотряда подполковник Василий Масюк. Когда он вышел из вертолёта, перед его глазами предстали обгоревшие на жаре, обезвоженные, но сжимавшие в руках оружие бойцы.

"Застава, смирно! Личный состав 12-й погранзаставы, оставшийся в живых, находится перед вами. Заместитель командира заставы лейтенант Мерзликин". После того как едва живой командир пограничников построил подчинённых и доложил начальству, бойцы обнялись и не могли сдержать слёз.

Месть за убитых товарищей

У памятника 25 героям-пограничникам легендарной 12-й заставы Московского погранотряда. Фото © ТАСС / Сергей Жуков

Резервная группа капитана Андрея Евшина, которую отправили на зачистку заставы от боевиков, встретила ожесточённое сопротивление. Подавить террористов удалось лишь после того, как над "квадратом" погранзаставы начали глушить связь, а в дело включилась реактивная артиллерия. Двух залпов "Градов" хватило, чтобы начисто выжечь все подступы к заставе и вынудить боевиков отступить. Во время обстрела террористы потеряли около 150 человек и, бросив оружие, начали отступать. Позднее выяснилось, что командиром одного из отрядов напавших был тогда ещё никому не известный арабский боевик Хаттаб, через несколько лет объявившийся на Северном Кавказе.

За проявленное при обороне заставы мужество звание Героя России получили шестеро пограничников, но только двое — принявший командование после смерти начальника Андрей Мерзликин и сержант Сергей Евланов — получили награду лично в руки. Остальных наградили посмертно. Всего при нападении боевиков на заставу погибло 25 бойцов.

Участники событий позднее вспоминали, что за неделю до нападения командование прислало несколько "странных приказов", которые напрямую подрывали боеспособность не только 12-й заставы, но и всего погранотряда в Таджикистане. Пограничникам приказали снизить интенсивность патрулей, запретили выставлять ловушки и сигнальные устройства. После трагедии на 12-й заставе в отставку был отправлен командующий Пограничными войсками Российской Федерации генерал-полковник Владимир Шляхтин. По некоторым данным, его обвинили в сокрытии информации и утаивании реальной обстановки на границе. По иным данным, из-за молчания Шляхтина информация о реальном положении дел не дошла до президента страны Бориса Ельцина. По другой версии, информация до Ельцина всё-таки дошла, но президент, занятый политическим противостоянием с Верховным Советом, пустил ситуацию на самотёк, фактически отдав пограничников на растерзание боевикам.

Авторы Сергей Андреев