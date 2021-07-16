Первый уголовный срок за массовое заражение коронавирусом

Дело было так: мужчина весной заболел в лёгкой форме ковидом, и его отправили лечиться домой. Но вместо этого он решил путешествовать, заселился в хостел, где скрыл свою болезнь, разумеется, заражая как персонал гостиницы, так и других постояльцев (20 человек). Но ему не повезло — в эти же дни хостел проверяла прокуратура, которая его и обнаружила.