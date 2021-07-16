Первый уголовный срок за массовое заражение коронавирусом
Государство всё активнее демонстрирует, что его рекомендации — не шутки. О первом уголовном сроке за их нарушение — в реплике Александры Баязитовой.
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Кузьминский районный суд Москвы вынес первый обвинительный приговор по уголовному делу о нарушении самоизоляции. Вернее, статьи 236 Уголовного кодекса (игнорирование санитарных правил, создавшее угрозу массового заболевания людей).
Дело было так: мужчина весной заболел в лёгкой форме ковидом, и его отправили лечиться домой. Но вместо этого он решил путешествовать, заселился в хостел, где скрыл свою болезнь, разумеется, заражая как персонал гостиницы, так и других постояльцев (20 человек). Но ему не повезло — в эти же дни хостел проверяла прокуратура, которая его и обнаружила.
Он попытался скрыться, но его нашли и призвали к ответу. Вину он признал, поэтому приговор — десять месяцев ограничения свободы.
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