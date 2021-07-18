Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары
Как сообщалось ранее, аномально жаркая погода продержится в столице ещё несколько дней.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Причиной тому стала сильная жара, которая наблюдается в столичном регионе в последние недели.
"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится на сайте.
Отмечается, что в период с 10 часов утра до 18 часов вечера температура воздуха в городе будет сохраняться на уровне 30–32 градусов. В связи с этим в Москве и Московской области действует предупреждение о высокой пожароопасности.
Ранее Лайф рассказывал, что жаркая погода уйдёт из столичного региона уже через несколько дней. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на смену блокирующему антициклону придёт период похолодания и воздушные массы, которые принесут с собой повсеместные дожди.
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