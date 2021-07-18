Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Причиной тому стала сильная жара, которая наблюдается в столичном регионе в последние недели.

"Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится на сайте.

Отмечается, что в период с 10 часов утра до 18 часов вечера температура воздуха в городе будет сохраняться на уровне 30–32 градусов. В связи с этим в Москве и Московской области действует предупреждение о высокой пожароопасности.