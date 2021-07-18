Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса РФ с Днём металлурга. Глава государства подчеркнул, что от тружеников одной из стратегических отраслей экономики зависит развитие промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры, укрепление обороноспособности России.

"Перед вами стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов, освоением новых рынков сбыта", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства особо подчеркнул, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников этой отрасли. Президент выразил уверенность, что работники будут и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей на благо России и граждан страны.

"Мы отдаём дань признательности и уважения учёным, инженерам, специалистам в самых разных направлениях, которые создавали и совершенствовали отрасль, возводили заводы и индустриальные гиганты, внедряли уникальные технологии и оборудование, обеспечивали ведущие позиции нашей металлургии в мире", — подытожил Путин, пожелав им всего наилучшего.