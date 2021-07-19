"Информация на сегодня такая: состояние Марины стабильно тяжёлое, но без ухудшений. Прогнозировать врачи пока ничего не могут. Всё возможное и невозможное они предпринимают. Молимся, надеемся и ждём!" — написала она в "Инстаграме" .

При этом Соколова извинилась перед подписчиками за то, что не может раскрыть "детальных подробностей" о состоянии Максим, отметив, что "всё это касается только родных". Также директор певицы призвала фанатов "перестать лезть под кожу и задавать некорректные вопросы". В противном случае, по её словам, ей "придётся отключить комменты" к публикации.