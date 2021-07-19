"Молимся и ждём": Директор МакSим рассказала о состоянии певицы
Как подчеркнула Соколова, ситуация касается только родных звезды. Она призвала "перестать лезть под кожу и задавать некорректные вопросы".
Марина Максимова (МакSим). Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева
Состояние российской певицы Максим (Марины Максимовой) на данный момент стабильно тяжёлое, ухудшений не наблюдается. Об этом сегодня сообщила генеральный директор исполнительницы Маргарита Соколова.
"Информация на сегодня такая: состояние Марины стабильно тяжёлое, но без ухудшений. Прогнозировать врачи пока ничего не могут. Всё возможное и невозможное они предпринимают. Молимся, надеемся и ждём!" — написала она в "Инстаграме".
При этом Соколова извинилась перед подписчиками за то, что не может раскрыть "детальных подробностей" о состоянии Максим, отметив, что "всё это касается только родных". Также директор певицы призвала фанатов "перестать лезть под кожу и задавать некорректные вопросы". В противном случае, по её словам, ей "придётся отключить комменты" к публикации.
Напомним, что певица Максим остаётся в больнице с середины июня. Артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.
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