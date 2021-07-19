Контрприглашение украинских спецслужб: Вызов на допрос министра Шойгу может покончить с майданной властью Политолог Дмитрий Родионов — о том, для чего СБУ пригласила министра обороны России на улицу Морских десантников и как быстро Шойгу может добраться до Киева. 19 июля, 15:00 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Палинчак / Пресс-служба президента Украины

СБУ вызвала для проведения следственных действий министра обороны России Сергея Шойгу и бизнесмена Константина Малофеева. По сообщениям украинских СМИ, спецслужба заподозрила главу российского оборонного ведомства в причастности к преступлениям, которые упоминаются в местном Уголовном кодексе как часть 3 статьи 27 и часть 5 статьи 260 (создание не предусмотренных законом военизированных вооружённых формирований, что привело к гибели людей). Помимо вручения "пидозоры", то есть повестки, местные правоохранители хотят провести с российским министром следственные действия. Сообщается, что Шойгу предписано явиться в Мариуполь 20 июля.

Самое смешное, что, если верить "Яндекс.Картам", адрес, указанный в повестке (ул. Морских Десантников, 20), оказался местом расположения детской поликлиники. "Или это маскировка? А то вдруг Шойгу и впрямь приедет. Не один. На танке. А тут — опачки — детишки", — уже шутят в соцсетях.

Впрочем, смешон сам факт вызова. Где это видано, чтобы действующего министра обороны вызывали на допрос правоохранители другой страны. Тем более страны, власти которой уверены, что они в состоянии войны с государством, оборонное ведомство которого возглавляет вызываемый на допрос. И уж тем более где это видано, чтобы иностранный министр являлся. В этом смысле не очень понятно. На что рассчитывают в СБУ? Ну, это можно понимать, когда подобный бред озвучивают политики, у которых цирк стал естественным состоянием задолго до избрания клоуна президентом, но не представители спецслужбы, которая претендует на серьёзность своей деятельности.

Стоит напомнить, что это далеко не первый такой случай. Тех же Шойгу и Малофеева уже пыталось вызвать на допрос МВД Незалежной. Было это в августе 2014-го. Тогда в отношении Малофеева было заведено уголовное дело по подозрению в пособничестве финансирования "неустановленных лиц в незаконных вооружённых формированиях на территории Украины". Фигурантом того же дела стал и Шойгу. Украинские следователи обвинили его в "организации участия неустановленных лиц в незаконных вооружённых формированиях". А в 2016-м главу российского МО, двух его замов и ещё десять генералов из числа высшего командного состава ВС России на Украине объявили в розыск. Как заявили в Генпрокуратуре страны, им было "сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, общественной безопасности, мира и международного правопорядка".

Но и это ещё не самый треш. В 2019 году на Украине пытались признать российские силовые ведомства террористическими организациями. Тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Россия якобы участвует "в организации терактов и диверсий на территории Украины", отправляя для этого представителей своих силовых ведомств. Ответственность этот деятель возложил лично на директора ФСБ РФ Александра Бортникова.

Шиза, но, повторюсь, это нормальное состояние украинского политикума. Иначе Украина не была бы "анти-Россией". Помните, о чём писал Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев"?

Проект "анти-Россия" может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага, под контролем западных держав, а на Украине сейчас прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за органами власти, спецслужбами и вооружёнными силами, военное "освоение" территории, развёртывание инфраструктуры НАТО, писал президент РФ.

Он также отмечал, что Москва не смирится с концепцией "анти-Россия". Хорошенько ли её изучили на Украине? Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин считает, что не очень. Парламентарий предрёк Украине тяжёлые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции Киева на статью российского президента.

"Путин заявил, что Россия не допустит того, чтобы украинские власти использовали когда-то принадлежавшие России территории и проживающих там людей против России, и предупредил руководителей Украины, что в противном случае, цитирую, "они разрушат свою страну", — написал он на странице в Facebook. По словам Кузьмина, из статьи Путина следует, что такие действия, так же, как и насильственная украинизация русскоязычного населения Украины, могут привести к утрате украинской государственности.

А может, украинские силовики как раз всё правильно поняли? Может, они и Шойгу приглашают не просто ради хайпа, а с надеждой, что он приедет — и не один, а в сопровождении морского десанта — и наведёт наконец порядок на Украине, устранив эту власть, которая разрушает страну. Тогда и название улицы, куда приглашают Шойгу, укладывается в символическую логику — улица Морских Десантников.

Приём из арсенала разведок — приглашение через СМИ? Можно представить, как Шойгу прибывает на допрос тремя танковыми колоннами с трёх стратегических направлений под прикрытием Су-35. Ну или высаживается с моря в Мариуполе с десантного корабля ЧФ РФ. И весь город встречает его цветами и оркестром: "Спасибо, родные, наконец-то дошли". А мэр в окружении сотрудников СБУ торжественно вручает российскому министру символические "ключи от города".

А если кроме шуток, то жители Мариуполя и впрямь будут рукоплескать прибытию российских войск. Как и жители всей Новороссии и доброй половины оставшейся Украины. "По-моему, это хороший повод для России — воспользоваться любезным приглашением. Лишь бы потом никто об "агрессии" не вопил — сами же позвали", — написал в своём телеграм-канале политолог Владимир Корнилов.

Момент для приглашения вполне подходящий, учитывая то, что нынешние власти Незалежной достали решительно всех — от собственного населения, вне зависимости от политических убеждений, до западных спонсоров.

Авторы Дмитрий Родионов