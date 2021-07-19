В Интернете громыхает скандал: восемнадцатилетняя москвичка на автомобиле "Мазда" сбила троих детей. Двое — мальчики трёх и пяти лет — скончались от полученных травм. Виновница помещена под домашний арест.

Такие трагедии редко оставляют людей равнодушными. Страх, беспомощность, острое чувство несправедливости порождают цепную реакцию в Сети. Вот и сейчас Интернет буквально разделился на противоборствующие армии. Одни жаждут крови и требуют немедленного и максимально строгого наказания для виновницы. Другие вспоминают закон, третьи просто хаотично выкрикивают проклятья.

По официальной версии, девушку отвлёк телефон, она попросту не справилась с управлением. По версии подозреваемой, её ослепило солнце. Алкоголя экспертиза в крови не обнаружила. На месте трагедии у девушки случилась истерика.















В ряде СМИ появилась информация о том, что девушка из "непростой" семьи. В основном комментирующие склоняются к мысли, что подозреваемую "отмазывают" — мол, любого обычного гражданина давно бы арестовали.

"Под домашний арест? У нас что, совсем крышу снесло правоохранительным органам? Её место в камере. В душной и вонючей камере", — пишет комментатор. Вероятно, из глубоко гуманистических соображений.

"*** сопливую, сбившую детей на переходе, засадить лет на 25! Но ведь отмажут!)))

Эх, судей бы таких, которые принимают отмазки, тоже бы в тюрьму!!!" — откликается другая. Тоже, вероятно, великая гуманистка.

И здесь очень хочется высказаться с юридической точки зрения. Все преступления в российском уголовном праве делятся в том числе по форме вины. Существует прямой умысел и косвенный. Прямой — когда преступник осознавал характер своих действий и желал их наступления. Косвенный — когда осознавал, мог не желать, но допускал. Грубо говоря, если я тюкнула обухом топора по голове соседа, не желая ему смерти, могла предположить, что вряд ли он после этого пустится в пляс.

А бывает такая форма вины, как неосторожность. Которая, в свою очередь, подразделяется на легкомыслие и небрежность. Не вдаваясь в подробные объяснения, приведу здесь мнение высококвалифицированного юриста Сталины Гуревич из её телеграм-канала:

"Про девушку, сбившую детей на переходе. Она нарушила ПДД и понесёт установленную законом ответственность, домашний арест по неосторожному преступлению — норма, призывы срочно закрыть её в СИЗО — дикое средневековье. И последнее: выходя на дорогу, особенно с детьми, вы автоматически попадаете в среду повышенной опасности. ПДД пишутся для пешеходов в том числе и зачастую пишутся кровью. И там написано, что детей необходимо держать за руки, не пересекать дорогу на самокатах, велосипедах, беговелах, вынимать ребёнка из коляски и внимательно даже на пешеходном переходе смотреть на дорогу, убедившись, что вас пропускают.

Погибли дети — это страшная трагедия, но тут в разной степени виноваты все. Кстати, те чиновники, что не установили в этом месте светофор, — тоже".

Любой человек с мало-мальским знанием уголовного права подтвердит написанное выше: по российским законам за преступления с неосторожной формой вины не запирают в СИЗО. Я понимаю возмущение коллективной Клавдии Степановны. Смерть детей — это действительно страшно. Но почему-то всякий раз, когда происходит страшная катастрофа, граждане помнят о чём угодно, только не о праве. Коллективный комментатор готов своё внутреннее чувство поставить выше закона, выше судебной практики. И это то, что действительно пугает.

Ещё раз: мне совсем не хочется защищать подозреваемую, но факт остаётся фактом: девушка, в отличие от того же артиста Ефремова, была за рулём абсолютно трезвой. И вряд ли сама пребывает в восторге от происходящего. Скорее всего, жить с грузом подобной вины ей будет непросто. И российское право в подобных ситуациях редко прибегает к таким мерам, как заключение под стражу, разве что в случае рецидива.