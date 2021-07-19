Британия грозит побить отметку 200 000 заболевших в сутки Что происходит в Великобритании и почему именно сейчас самое время обратиться за помощью к России, рассказывает журналист Аурен Хабичев. 19 июля, 20:27 Фото © Justin Setterfield / Getty Image

Казалось бы, с ковидом всё более или менее понятно и самое страшное мы уже видели. И Америку с Италией в первую волну, и Индию — во вторую. Однако весьма пугающая ситуация в эти дни складывается в Соединённом Королевстве.

Несмотря на всё продолжающийся рост случаев заражения CoViD-19, в Великобритании с сегодняшнего дня, то есть с 19 июля 2021 года, по всей стране собираются значительно ослабить ряд ограничений — вплоть до открытия ресторанов, музеев и других общественных пространств. Однако, несмотря на довольно высокий уровень вакцинации (87% взрослого населения уже получили первую прививку и более 60% — вторую), ситуация с заболеваемостью, как считают эксперты, может выйти из-под контроля. И это вовсе не очередные страшилки западных СМИ, стремящихся набрать популярность за счёт громких заголовков, а вполне себе реальная перспектива.

Уже через несколько дней мы можем получить ситуацию, сравнимую с той, что сложилась в Индии, откуда дельта-вариант проник более чем в 100 стран мира. И одной из лидирующих по количеству случаев заражения новым штаммом вируса является как раз Великобритания. На момент ещё пока действовавших в стране ограничений там ежедневно регистрировалось более чем 50 000 случаев новых заражений. Эти показатели сравнимы с зимними. И, по словам экспертов, ситуация может стремительно ухудшиться за эту неделю из-за решения властей ослабить карантин. Новая мутация, которая проникла в Великобританию из Индии, говорят эпидемиологи, очень заразна и косит в основном тех, кто не успел привиться. Ситуация ухудшается также из-за того, что во многих регионах Англии либо полностью закончились, либо уже заканчиваются ПЦР-тесты.

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Так, уже 12 субъектов страны сообщили о недостатке или полном отсутствии диагностических средств. Катастрофическую нехватку ПЦР-тестов отмечают в Хартлпуле, Дареме, Стоктон-он-Тисе, Редкар-энд-Кливленде, а в Седжмуре и вовсе не осталось средств для выявления коронавирусной инфекции. Некоторые регионы уже в открытую заявляют о кризисе и возможном коллапсе в системе здравоохранения, так как отсрочка диагностики может привести к весьма печальным последствиям. В графстве Сомерсет уже заявили, что справиться с данной проблемой не представляется возможным и что единственный сейчас выход для людей с симптомами ковида — ждать, когда появятся тесты. Появиться они могут в любой день. А могут и не появиться. А когда эта проблема станет повсеместной, я не исключаю всеобщую панику в стране, учитывая очень высокую смертность от вируса.

По мнению премьер-министра Бориса Джонсона, объявившего накануне о полном снятии ограничений, высокий уровень вакцинации в стране поможет избежать серьёзных проблем и отмена карантина не скажется на очередном росте заболеваемости. Однако главный врач Англии Крис Уитти считает, что снимать ограничения нельзя категорически, так как страна ещё не вышла из ковидного кризиса.

Уже через несколько дней в связи с отменой самоизоляции количество новых случаев заражения может достигнуть 100 000 в день, а самый худший (но вполне реальный) прогноз — это 200 000 случаев в сутки. По словам Уитти, "в новые неприятности" страна попадёт "удивительно быстро", если ограничения и правда будут сняты.

Кажется, даже в аппарате Бориса Джонсона не все верят в правильность такого решения. Его пресс-секретарь признал, что "самоизоляция остаётся одним из лучших инструментов, которые у нас есть для борьбы с вирусом".

Сам господин Джонсон, объявив о "новой свободе", со спокойной душой отправился на самоизоляцию в свою официальную резиденцию Чекерс, так как накануне контактировал с министром здравоохранения Саджидом Джавидом, сдавшим положительный тест на коронавирус.

Фото © Justin Setterfield / Getty Images

Снятие ограничений погрузит в коллапс не только систему здравоохранения, но и другие отрасли. Например, на днях была остановлена работа целой линии лондонского метро из-за того, что сотрудникам метрополитена пришло уведомление о срочной самоизоляции через специальное мобильное приложение для отслеживания и мониторинга распространения CoViD-19. Линия была закрыта до самого вечера и только после возобновила свою работу.

На фоне предсказаний великобританской системе здравоохранения нового "мегавзрыва" коронавирусной инфекции в стране и развёртывания дополнительных ковидных коек в операционных (многие больницы решили отменить плановые операции) ситуация с ковидом в России смотрится более чем обнадёживающе. Конечно, мериться количеством смертей не очень тактично, однако цифры и факты говорят о том, что на сегодняшний день система здравоохранения в России неплохо научилась справляться с новым вирусом. Населения в РФ примерно в два с половиной раза больше, чем в Великобритании. Однако в нашей стране ежедневно регистрируется не более 25 000 случаев, тогда когда как в Соединённом Королевстве их более 50 000 в сутки. И это как раз тот случай, когда должны забыться и политические амбиции, и взаимные претензии, а на смену им должно прийти умение вовремя попросить о помощи. Хотя бы в части использования успешного опыта.

Авторы Аурен Хабичев