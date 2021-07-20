Мифологический голем украинской нации: Почему у проекта "Антироссия" нет национального исторического прошлого Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз. 19 июля, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" вполне может быть принята в качестве культурно-исторической матрицы для выстраивания как стратегии действий России на юго-западном направлении, так и культурно-цивилизационного обоснования русского народа как субъекта мировой истории, продолжающего свою историческую миссию.

В своей статье Путин даёт интерпретацию русской истории Юга Руси, от начала становления русской государственности до нынешнего периода с позиции русского, в основе своём имперского, государства. К этому стоит добавить, что статья президента довольно непредвзята.

В своей оценке становления русской государственности на пространстве Малороссии (что абсолютно верно, и исторически обоснованно, именно так правильно определять эти территории вне политических проектов – Малороссия, Новороссия, Слобожанщина и т.д.) Путин очень точно подчёркивает разделение политики и культуры. Культурно-цивилизационный аспект, не политический – это всё многообразие культурных проявлений Юга Руси – языки (говоры, диалекты) и языки (так на старославянском определяются этносы), обычаи, традиции — всё это органические свойства складывающейся в единый народ на протяжении многих столетий полиэтничной общности. Вся она в совокупности и является неотъемлемой частью большого русского народа, создавшего континентальную государственность от Закарпатья (а временами и глубже в Европу) до Дальнего Востока.

Совершенно иное — политический проект, который начал реализоваться на этом пространстве Юга исторической Руси довольно поздно. Это политическая нация — "Украина", или как его ещё определяют в политологии, государство-нация. Это довольно поздняя форма государственности, пришедшая на смену традиционному государству — государству-империи.

Его население и есть политическая нация, искусственная политическая общность атомарных граждан, которые берутся как бы очищенными от прежней коллективной идентичности и суммируются в некое политическое множество. "Украинство", таким образом, есть идеология создания этой искусственной политической нации с унифицированным единым для всех языком — идиома — искусственно созданным на основе множества наречий и говоров с привнесением туда отсутствующих в этнических говорах терминов и понятий, необходимых для развития науки, искусств, и т.д.

Заказчиками создания этого искусственного политического проекта, на что совершенно верно указывает автор, являются австрийцы, реализовавшие его при содействии поляков и других европейских народов, в разные периоды заинтересованных в отторжении этого пространства от Большой России именно через политическое обособление. То есть, как показывает президент РФ в своей статье, на каждом историческом этапе при содействии разных участников происходила эта искусственная политизация малороссийской составляющей большой России. Культурная же её основа, что подчёркивает Путин, как и религиозная, православная, оставалась до этого единой, общей для всего русского народа, неотъемлемой частью которого и являются жители Малороссии, Новороссии и Слобожанщины.

Становление политической нации всегда происходит на основе политической мифологии, отсюда вымыслы и домыслы об "украинцах", на что совершенно верно указывает Путин; попытки сконструировать т.н. украинскую историю, подгоняя её — эту абсолютно предвзятую версию — под заданный политический заказ; обоснование создания искусственной украинской политической нации, принудительно формируемой через процесс культурной "украинизации" новой общности. Часть общества принимает этот проект, признавая себя "украинцами", часть — не принимает, отстаивая свою органическую идентичность перед искусственной, настаивая на своём праве оставаться русскими, а не становиться "украинцами".

И здесь очень важно внести поправки в использование терминов "нация" и "народ", несколько уточнив их с точки зрения науки этносоциологии. С научной точки зрения народ (греческий аналог — лаос), это органическая общность, возникающая путём размыкания и сложения этносов. В отличие от этноса, у народа есть иерархия и историческая цель. Народ (лаос) — это некоторая первая производная от этноса. А вторая производная — как раз нация — искусственная (не органическая) политическая общность, сложенная уже из атомарных граждан. И если в основе этноса лежит кровь, в основе народа — культура, то в основе нации — политический проект.

В советский период, а также в бытовом сознании эти понятия перепутались, часто их используют как синонимы, смешивая в одно и этнос, и народ, и нацию, или используя их через запятую. Однако более точно с научной точки зрения их разделять, используя каждый по своему назначению. С этой точки зрения малоросские племена, языки — это этносы. Сложившись в единую культурную общность на основе православной религии, они стали единым народом — русским. А вот когда на основе его фрагмента стал формироваться искусственный политический проект национального государства, получивший название "Украина", на основе идеологии "украинства" — этот фрагмент стал формироваться в нацию.

То есть украинцы — это нация, русские — народ, а малороссы, великороссы, белороссы и т.д. — его, народа, этнические составляющие. Так вся модель, изложенная Владимиром Путиным в его статье, приобретает ещё более стройный, более понятийно точный вид.

Вообще, конечно, статья вдохновляет своей выверенностью, концептуальной стройностью и даже относительной объективностью (хотя этого от автора уровня Путина особо и не требовалось) на дальнейшие исторические свершения. Акценты расставлены, все ценностные ориентиры обозначены, все исторические акторы на своих местах. Всё сказано верно, дело за малым — осталось только сделать это.

Авторы Валерий Коровин