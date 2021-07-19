Правительство создаёт систему контроля за контролёрами Ещё одна система регулирования надзорной деятельности скоро появится в России. Зачем нужен контроль за контролёрами — в реплике Александры Баязитовой. 19 июля, 17:43 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Российское правительство создаёт цифровую платформу мониторинга контрольно-надзорной деятельности. На ней объединят информсистемы всех госструктур, так или иначе участвующих в проверках, и в режиме реального времени на территории всей страны высшие чиновники смогут наблюдать за эффективностью каждой из них.

Собственно, это уже вторая или даже третья попытка российского правительства взять под контроль существующие проверки бизнеса. А всего, на минуточку, в России существует 190 видов госконтроля и почти 500 тысяч обязательных требований. Несколько лет назад был создан единый реестр проверок при Генеральной прокуратуре, объявлена регуляторная гильотина, но бизнес облегчения не почувствовал. И, похоже, теперь правительство решило заняться контролем над контролёрами самостоятельно.

Но предчувствую, что и здесь наших чиновников ждёт фиаско. Ведь основная проблема не в количестве обязательных требований, а в том, какие KPI установлены для каждого инспектора. Ведь по большому счёту цель, например, пожарного, который пришёл с проверкой, не предотвратить пожар, а найти как можно больше нарушений, чтобы оштрафовать посерьёзней. В каждом предпринимателе надзирающие видят не налогоплательщика, а потенциальную жертву, которая должна заплатить. Надо найти только, за что. И пока эта установка не изменится, контроль за контролёрами результата не принесёт.

Авторы Александра Баязитова