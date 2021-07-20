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"Сухой" официально представил новый истребитель пятого поколения

Новый истребитель может получить индекс Су-75.

20 июля, 16:45
<p>Фото © LIFE / Андрей Тишин </p>

Фото © LIFE / Андрей Тишин

Истребитель, покрашенный в пиксельный камуфляж (аналогичный истребителям Су-57), показали в павильоне ОАК. Машина, как и ожидалось ранее, получила новый дизайн с аэродинамической схемой без горизонтального оперения, подфюзеляжный воздухозаборник и передовую систему наведения. Машина с бортовым номером 75 представлена в отдельном павильоне ОАК на авиакосмическом салоне МАКС-2021. На стенде ОАК в Жуковском установлен летающий самолёт, который в ближайшее время будет отправлен на испытания.

Истребитель, представленный журналистам, практически не отличается от рендеров: в конструкции сохранился V-образный цельноповоротный киль, один двигатель с управляемым вектором тяги и фирменный воздухозаборник под кабиной пилота. Разработчики отмечают, что машина оснащена системой искусственного интеллекта, которая определяет готовность самолёта перед вылетом. Она же помогает сократить аэродромное обслуживание, диагностирует самолёт в режиме реального времени и выполняет роль второго пилота, помогая лётчику выполнять боевую работу.

На искусственный интеллект сделана ставка и в беспилотной версии машины. Истребитель без лётчика может действовать как самостоятельно, так и в составе боевой группы.

  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин

Фото © LIFE / Андрей Тишин

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Для поражения истребителей противника каждый самолёт сможет использовать до пяти ракет "воздух-воздух" различной дальности.

В рамках презентации было отмечено, что машина может совершать длительные сверхзвуковые полёты и максимально быстро выходить в точку выполнения боевой задачи. Одной из ключевых особенностей машины станет система пассивного обнаружения целей, и она поможет машине работать даже в условиях сильных радиоэлектронных помех.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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