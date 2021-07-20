"Сухой" официально представил новый истребитель пятого поколения

Истребитель, покрашенный в пиксельный камуфляж (аналогичный истребителям Су-57), показали в павильоне ОАК. Машина, как и ожидалось ранее, получила новый дизайн с аэродинамической схемой без горизонтального оперения, подфюзеляжный воздухозаборник и передовую систему наведения. Машина с бортовым номером 75 представлена в отдельном павильоне ОАК на авиакосмическом салоне МАКС-2021. На стенде ОАК в Жуковском установлен летающий самолёт, который в ближайшее время будет отправлен на испытания.

Истребитель, представленный журналистам, практически не отличается от рендеров: в конструкции сохранился V-образный цельноповоротный киль, один двигатель с управляемым вектором тяги и фирменный воздухозаборник под кабиной пилота. Разработчики отмечают, что машина оснащена системой искусственного интеллекта, которая определяет готовность самолёта перед вылетом. Она же помогает сократить аэродромное обслуживание, диагностирует самолёт в режиме реального времени и выполняет роль второго пилота, помогая лётчику выполнять боевую работу.

На искусственный интеллект сделана ставка и в беспилотной версии машины. Истребитель без лётчика может действовать как самостоятельно, так и в составе боевой группы.



















Для поражения истребителей противника каждый самолёт сможет использовать до пяти ракет "воздух-воздух" различной дальности.