"Соответствует с большим запасом": Разработчики раскрыли главный секрет двигателя для самолёта МС-21
По словам представителей ОДК, двигатели ПД-14 для нового российского авиалайнера находятся на острие технологического прогресса.
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Одной из центральных экспозиций авиакосмического салона МАКС-2021 стал российский двигатель ПД-14, который устанавливается на отечественные авиалайнеры МС-21. Директор программы авиационных двигателей "ОДК-Пермские моторы" Госкорпорации Ростех Дмитрий Дическул рассказал Лайфу, что силовую установку спроектировали "с большим запасом на будущее".
Всё, что касается экологии, соответствует стандартам ICAO. Всё, что касается шумов, соответствует стандартам ICAO с большим запасом. По экономии топлива мы находимся на одинаковых позициях с существующими авиационными двигателями. Тяга у ПД-14 несколько больше, его надёжность выше
До настоящего времени первые самолёты МС-21-300 оснащались двигателями PW1400G-JM разработки американской компании Pratt & Whitney.
Выступая на открытии авиакосмического салона МАКС-2021, президент России Владимир Путин заявил, что самолёт МС-21 должен выйти на трассу в ближайшее время. Авиалайнер с российскими двигателями ПД-14 могут показать в рамках лётной программы авиасалона в ближайшие дни. Открывая авиасалон, Владимир Путин отметил, что российская авиация обладает большим потенциалом развития.
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