Всё, что касается экологии, соответствует стандартам ICAO. Всё, что касается шумов, соответствует стандартам ICAO с большим запасом. По экономии топлива мы находимся на одинаковых позициях с существующими авиационными двигателями. Тяга у ПД-14 несколько больше, его надёжность выше

Дмитрий Дическул Директор программы авиационных двигателей ОДК "Пермские моторы"