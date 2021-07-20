За пропаганду антиваксеров будут наказывать Несмотря на активную борьбу с фейками о вакцинации, в Сети ещё сильны голоса тех, кто выступает против. Будут ли наказывать за пропаганду антивакцинации — в реплике Александры Баязитовой. 20 июля, 15:11 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Zuma

За фейки о вакцинации в регионах уже штрафует полиция и суды, "Ютуб", "Фейсбук" и другие социальные сети удаляют материалы про вредность и опасность вакцин. Но есть ещё много постов и комментариев о том, что вакцинация не нужна.

И вот первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил установить ответственность за призыв к отказу от вакцинирования, если это не связано с медицинскими противопоказаниями. Соответствующее письмо он направил на имя министра юстиции Константина Чуйченко.

По его мнению, "вдвойне обескураживают" новости о медицинских работниках, которые отговаривают людей прививаться. В этой ситуации он попросил дополнить Уголовный кодекс статьёй об ответственности за призыв к отказу от вакцинирования и отдельно установить наказание для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании.

Пока Минюст никак не отреагировал на это предложение, лично я считаю, что уголовная ответственность — это слишком серьёзно для комментария в социальной сети. Хотя с другой стороны — ну не хочешь, не вакцинируйся, зачем же других агитировать?

Авторы Александра Баязитова