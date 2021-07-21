У войны с Россией может быть женское лицо: Почему на пост главы НАТО рвутся прибалтийские русофобки Политолог Дмитрий Родионов — о возможных последствиях назначения нового генсека Североатлантического блока. 21 июля, 07:45 Фото © Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

На пост генерального секретаря НАТО претендуют сразу три женщины, все они — нынешние или бывшие лидеры стран Восточной Европы, сообщает американская газета Politico . Действующий генсек Йенс Столтенберг в октябре 2022 года должен уйти в отставку, а нового выберут на саммите альянса в Мадриде летом 2022 года.

При этом издание отмечает, что выбор трёх кандидатур неслучаен. Во-первых, многие высокопоставленные политики и дипломаты считают необходимым впервые в истории НАТО выбрать его генсеком женщину. Это, в общем, логично: сейчас на Западе все стараются переплюнуть друг друга в отстаивании "западных ценностей", толерантности и т.д., для чего выбирают на руководящие должности женщин, чернокожих и даже представителей секс-меньшинств. В том числе на такие важные должности, как министр обороны, которые ранее, на протяжении всей истории, доставались белым мужчинам.

Так, в США главой Пентагона впервые в истории стал негр, простите — афроамериканец. А в Германии уже второй подряд министр обороны — женщина. У европейцев внедрение западных ценностей вообще идёт быстрее, чем у американцев, хотя, кажется, Байден решил наверстать упущенное: в его правительстве уже даже трансы появились. На этом фоне почему бы уже не сделать женщину главой НАТО?

Но есть и второй аспект, о котором пишет Politico: на фоне противостояния с Россией желательно, чтобы пост занял политик из Восточной Европы. Это станет "сигналом для Москвы". Вот это уже теплее и предметнее. С этого и нужно было начинать.

Если говорить конкретно по каждой кандидатуре, то, безусловно, самый неудобный для России кандидат — экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. Она не только одна из самых ярых русофобок современности, автор многочисленных недружественных и громких высказываний в адрес нашей страны, Forbes называл её "одним из самых последовательных критиков Владимира Путина", оценивая её требования более строгих антироссийских санкций и отказа от двухстороннего сотрудничества с Москвой. В 2014-м она в интервью литовской радиостанции LRT даже позволила себе назвать Россию "террористическим государством, агрессия которого может расползтись на всю Европу". Кроме того, она публично сравнивала президента России с Гитлером.

Недаром глава российского МИД Сергей Лавров тогда назвал Литву "самой русофобской страной НАТО". Именно при Грибаускайте республика оказалась на острие антироссийской политики стран Запада, в 2013-м она заявляла, что Евросоюз не может позволить России забрать "восточных партнёров", была одним из самых пламенных лоббистов подписания Януковичем "евроассоциации", а после его отказа — госпереворота по его свержению.

После начала на Украине гражданской войны Литва стала единственной страной в мире, которая открыто и бравируя этим начала поставлять оружие Киеву, нарушая собственные юридические обязательства в области экспорта вооружений. Не знаю, стоит ли напоминать, что Грибаускайте — типичный перевёртыш: в молодости делала карьеру в КПСС, после получения Литвой независимости на каждом шагу клялась и божилась, что всегда ненавидела советскую власть и всячески ей вредила. Что не уберегло её от обвинений в сотрудничестве с КГБ.

Что касается президента Эстонии Керсти Кальюлайд, она, возможно, выглядит не столь оголтелой русофобкой. Пару лет назад даже казалось, что страна первой из трёх прибалтийских республик встаёт на путь исправления. Кальюлайд тогда многие называли человеком, способным "перезагрузить" отношения России со всей Прибалтикой.

Весной 2019-го она приезжала в Москву, где встречалась с российским президентом, причём встреча, по признанию сторон, была весьма содержательной. Она даже пригласила коллегу посетить Таллин с ответным визитом и допустила возможность принять приглашение приехать на Парад в Москву 9 Мая. В Эстонии это вызвало шок, президентшу бросились отговаривать от столь необдуманного поступка. Неизвестно, состоялась бы поездка, если бы не пандемия, но в начале 2020-го Кальюлайд неожиданно вспомнила о якобы продолжении действия Тартуского мира, советской "оккупации" и т.д. После чего стало ясно, что это было не исправление, а временное просветление, которое оказалось недолгим. Очевидно, президент Эстонии пыталась отыграть назад и оправдаться за заигрывания с Москвой повышением градуса русофобии.

В том же году Кальюлайд заявила, что Москва стала "региональным риском европейцев". В интервью порталу ERR она заявила, что Россия якобы пытается нарушить западное единство, созданное на общих ценностях. Кроме того, она сделала ряд резких заявлений в отношении русских и русского языка.

Самой приемлемой для России кандидатурой можно считать экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, которая хоть и тесно связана с альянсом — в 2011–2014 годы работала в штаб-квартире НАТО помощником генсека по общественной дипломатии, была послом Хорватии в США, — но в русофобии особенно не замечена. Её россияне больше помнят по яркому болению за свою команду на прошедшем в нашей стране в 2018-м ЧМ по футболу.

Впрочем, и она не так проста, как кажется. Так, она призывала Сербию не только признать Косово, но и присоединиться к антироссийским санкциям. По её словам, "Россия нарушила международный правовой порядок XXI века". Ну, и есть основания подозревать, что её американский период биографии не прошёл даром, сделав её агентом ЦРУ.

Politico пишет, что именно она является фаворитом. С одной стороны, она в НАТО не чужой человек, имеет в альянсе богатое резюме, с другой — будет меньшим раздражителем для Москвы. Но всё же будет. Хотя бы потому, что НАТО — это ярко выраженная антироссийская структура, цель которой — в противостоянии России, они этого уже давно не скрывают. Ну, ещё теперь и Китаю, но нам, как говорится, от этого не легче. И кто бы ни был генсеком НАТО, другом России он не сможет стать по определению.

Другой вопрос, что генсек НАТО — фигура чисто символическая, как и председатель Военного комитета альянса. Ими всегда становятся европейцы, в то время как ключевая структура в организации — Верховное главнокомандование ОВС НАТО в Европе — всегда за американцами, равно как и командования отдельными родами войск (тут ещё могут вклиниваться британцы).

Иными словами, избрать генсеком они могут кого угодно, хоть папуаса. Это ничего не решающая фигура. Командовать и заправлять в НАТО всегда будут американские генералы. Да, и даже в ходе закрытых консультаций между странами – членами альянса по избранию генсека решающее слово принадлежит США.

Таким образом, кого выберут — Грибаускате, Кальюлайд или Грабар-Китарович, — не имеет никакого значения. Генсек НАТО — это пусть и номинальный, но глава антироссийской группировки, вне зависимости от пола и национальности. Он будет инструментом исполнения воли Вашингтона и проводником антироссийской деятельности.

В любом случае выбор русофобки из числа восточноевропейских политиков – лидеров наших бывших союзников — это сигнал России и тем, кто ещё думает, вступать ли в альянс. Во-первых, о том, что Североатлантический блок продолжит расширение: вот, посмотрите, вступите в НАТО — и ваш президент завтра может стать генсеком! А во-вторых, это означает, что блок не собирается идти на разрядку с Москвой. Назначение ярого русофоба пусть даже на чисто символический и ничего не решающий пост — это политический манифест, смысл которого в том, что Запад намерен и дальше обострять ситуацию в Европе. Впрочем, это и так ясно из его последних шагов и заявлений. Они просто ещё раз дают понять, что разговаривать с ними не о чем.

Авторы Дмитрий Родионов